«أغاني الطفولة» على مسرح أبوظبي الوطني

أبوظبي (الاتحاد)

على مسرح أبوظبي الوطني، تحيي عائلة موهوبة أمسية شديدة الخصوصية، يضفي عليها خرير أمواج الخليج الرخيمة عند «الكاسر» جمالاً استثنائياً، أبطال الأمسية التي تستضيفها العاصمة في الأول من يوليو القادم هم أفراد أسرة الفنان طارق العربي طرقان الذين احترفوا تقديم أغاني الكرتون المحبوبة والكلاسيكيات الخالدة.

وتقدم أسرة العربي باقة من من الأغنيات ذات الشعبية الواسعة التي استمتعت بها الأجيال الحالية في طفولتها، لتصحب الحضور في رحلة إلى زمن الطرب الجميل.

يذكر أن العربي ملحن ومغنٍّ ومؤلف أغاني أطفال سوري من أصل جزائري، درس الفنون الجميلة.