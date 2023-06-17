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73 % من أصحاب السيارات مهتمّون بـ«الكهربائية»

73 % من أصحاب السيارات مهتمّون بـ«الكهربائية»
18 يونيو 2023 01:46

أبوظبي (الاتحاد)

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كشفت دراسة حديثة أن 73% من أصحاب السيارات في الإمارات مهتمّون باستكشاف مزايا تبنّي المركبات الكهربائية، وأشارت الدراسة التي شملت ملاك سيارات في السعودية أيضاً، إلى أن الوعي بفوائد اقتناء المركبات الكهربائية في المنطقة يشهد نمواً متزايداً. واستطلعت الدراسة التي أجرتها «مورنينج كونسالت» مختلف وجهات النظر والدوافع التي تدعم خيار السيارة الكهربائية في الإمارات، وفي مقدمتها الاهتمام المتنامي بحماية البيئة وصون الموارد، واعتبرته عاملاً أساسياً للتفكير أكثر بالمركبات الكهربائية، تليه ميزة الاقتناء للمدى الطويل. 
وشمل الاستبيان تكاليف المركبات الكهربائية، والخيارات المتاحة من هذه النوعية، وكذلك المَرافق المخصَّصة للشحن.

السيارات الكهربائية
الإمارات
السعودية
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