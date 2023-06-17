الطقس المتوقع على الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً خاصة شرقاً رطباً ليلاً وصباح الاثنين مع احتمال تشكل الضباب الخفيف.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً. وتكون شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 30 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج. ويحدث المد الأول عند الساعة 14:30 والمد الثاني عند الساعة 00:53 والجزر الأول عند الساعة 07:45 والجزر الثاني عند الساعة 18:32.

يكون بحر عمان خفيف الموج. يحدث المد الأول عند الساعة 10:40 والمد الثاني عند الساعة 21:05 والجزر الأول عند الساعة 16:17 والجزر الثاني عند الساعة 04:10.