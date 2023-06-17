رئيس الدولة يبحث مع ملك البحرين العمل المشترك وسبل دعمه

استقبل صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة، اليوم في مقر إقامته في أبوظبي، أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».



تبادل سموه وجلالة الملك حمد بن عيسى، خلال اللقاء، الأحاديث الودية التي تعبر عن متانة الأواصر الأخوية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات ومملكة البحرين وشعبيهما، سائلين الله عز وجل أن يديم على البلدين نعم الأمن والاستقرار والازدهار.

تناول اللقاء جوانب العمل المشترك والسبل الكفيلة بدعمه في جميع المجالات التي تتسق مع جهود التنمية وتسهم في تحقيق تطلعات شعبي البلدين ومصالحهما المشتركة انطلاقاً من الروابط الأخوية المتينة التي تجمعهما.



وأكد الجانبان الحرص على مواصلة نهج التشاور الأخوي لما فيه خير شعبيهما وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المتبادل.

حضر اللقاء.. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة.

فيما حضر من الجانب البحريني الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، ومعالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة مستشار جلالة الملك للشؤون الدبلوماسية، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين في المملكة.