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انطلاق "معرض دارك" الأول بمشاركة واسعة من جهات حكومية وعلامات تجارية

انطلاق "معرض دارك" الأول بمشاركة واسعة من جهات حكومية وعلامات تجارية
17 يونيو 2023 14:56

انطلقت أمس فعاليات معرض "دارك الأول" من تنظيم المنصة الوطنية للإسكان "دارك" إحدى مبادرات وزارة اللامستحيل بهدف تعزيز جودة الحياة للمجتمع الإماراتي.

وتستمر فعاليات المعرض المقام في المركز التجاري (آرت أوف ليفينج مول ART OF LIVING) بدبي، حتى 19 يونيو الجاري، بمشاركة واسعة من جهات حكومية داعمة وعلامات تجارية مميزة، وذلك بهدف تعزيز جودة الحياة للمجتمع وتحقيق الاستقرار الأسري للمواطنين عبر توفير كافة مقومات المسكن الملائم؛ إيماناً بكونهم أحد أهم ممكنات التنمية المستدامة التي تنشدها الدولة.

ويشارك في المعرض الممتد يومياً من الساعة (10:00 صباحاً وحتى 10:00 مساءً) أكثر من (220) علامة تجارية مختصة في مجال البناء والإسكان، تضم عروضاً لمساعدة المقبلين على بناء بيوتهم من خلال تقديم الاستشارات الهندسية لمختلف مراحل البناء والتشطيب والتأثيث والتصاميم الداخلية والخارجية والإنارات، والتعريف بشركات المقاولات الرائدة ومواد البناء، وأجهزة المنازل الذكية والإلكترونيات، والأدوات الصحية والمطابخ والمخازن وشركات صيانة المنازل.

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وسعياً في تثقيف المقبلين على البناء وإكسابهم القدرة على اختيار القرار الأنسب، تحرص المنصة وبشكل يومي على عقد العديد من الورش التثقيفية بمشاركة مختصين في مجال البناء والتصميم وشركات المقاولات والخرسانة والتشطيب والديكور، وكيفية عمل الحدائق والإنارات وتأثيث المنازل وصيانتها.

وشهد المعرض توقيع ثمانية اتفاقيات مع العلامات التجارية المميزة في مجال البناء والإسكان، كما يتيح المعرض إمكانية الحصول على عضوية "فزعة دارك" للمواطنين، إلى جانب العديد من العروض والخدمات المقدمة، سيشهد المعرض تقديم سحوبات وجوائز قيمة وقسائم مجانية للجمهور.
وتعد منصة "دارك" إحدى مبادرات وزارة اللامستحيل بحكومة دولة الإمارات بالشراكة مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، وجهات الإسكان على مستوى الدولة، وصندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية "فزعة"، وتهدف لخفض تكاليف بناء المساكن على المواطنين، ورفع جودة البناء ضمن سعيها بتوفير الاستقرار الأسري والمجتمعي وتحقيق الحياة الكريمة للمواطن، وفي ظل عملية توفير المسكن الملائم لمواطني الدولة عبر إدارة مشاريعهم السكنية.

المصدر: وام
وزارة اللامستحيل
الإمارات
الإسكان
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