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رئيس الدولة ونائباه يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة هناء بنت عبدالله

رئيس الدولة ونائباه يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة هناء بنت عبدالله
17 يونيو 2023 12:50

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة هناء بنت عبدالله بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين.

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المصدر: وام
الملك سلمان بن عبدالعزيز
محمد بن زايد
خادم الحرمين الشريفين
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