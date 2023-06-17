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رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيس إيطاليا في وفاة رئيس الوزراء الأسبق

رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيس إيطاليا في وفاة رئيس الوزراء الأسبق
17 يونيو 2023 12:02

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى فخامة سيرجيو ماتاريلا رئيس الجمهورية الإيطالية في وفاة رئيس الوزراء الأسبق للجمهورية الإيطالية سيلفيو برلسكوني. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى فخامة سيرجيو ماتاريلا رئيس الجمهورية الإيطالية. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تعزية مماثلتين إلى معالي جورجيا ميلوني رئيسة مجلس وزراء الجمهورية الإيطالية في وفاة رئيس الوزراء الأسبق.

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المصدر: وام
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الإمارات
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