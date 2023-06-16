سفير تركمانستان يزور «الإمارات للدراسات»

أبوظبي(الاتحاد)

استقبل الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، سيردارمامت جاراجاييف، سفير جمهورية تركمانستان لدى دولة الإمارات، حيث تم التطرق إلى العلاقات الإماراتية-التركمانستانية، وكذلك أوجه التعاون الممكنة بين مركز الإمارات للدراسات ومراكز الدراسات في تركمانستان.

وأكد مدير عام المركز اهتمام دولة الإمارات بتعزيز العلاقات مع مختلف دول العالم، مشيدًا بما وصلت إليه العلاقات الثنائية مع جمهورية تركمانستان من تطور وازدهار، في ظل اهتمام وحرص قيادة البلدين على تعزيز هذه العلاقة.

وأشار سعادته إلى القواسم المشتركة مع تركمانستان.

وأوضح سلطان النعيمي أن مركز الإمارات للدراسات يولي أهمية فائقة للإسهام في تعزيز علاقة دولة الإمارات مع مختلف دول العالم، من خلال اختصاصاته واهتماماته في المجالين البحثي والأكاديمي، لا سيما في ظل الدور الذي تقوم به مراكز الفكر والدراسات في استشراف المستقبل وتقريب وجهات النظر حول مختلف القضايا، مضيفاً أن مركز الإمارات مهتم بتعزيز العلاقات مع مراكز الدراسات في جمهورية تركمانستان.

من جانبه، أشاد سيردارمامت جاراجاييف بمستوى العلاقات الثنائية بين بلاده ودولة الإمارات، وما حققته من تقدم خلال فترة وجيزة، مشيرًا إلى أهمية تعزيز العلاقة مع مركز الإمارات للدراسات؛ لما يمكن أن تتيحه تلك العلاقة من فرص لتبادل الخبرات حول أبرز القضايا التي تهم الدولتين.

وفي ختام اللقاء، تم تبادُل الهدايا التذكارية، وقدَّم مدير عام المركز مجموعة من إصدارات المركز إلى الضيف.