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الإمارات

الإمارات تدعم جهود بناء مجتمعات سلمية عادلة وشاملة

ريم العامري
17 يونيو 2023 01:27

نيويورك (الاتحاد)

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أكدت دولة الإمارات، أمس، أن عدم توافر فرص متساوية للوصول إلى العدالة، وفي الوقت المناسب، يعد أحد أهم العراقيل أمام تحقيق العدل وسيادة حكم القانون، وحماية وتعزيز حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن غياب الحماية وسبل الإنصاف يشكل تحدياً صعباً لبناء مجتمعات سلمية مزدهرة، ولفتت إلى التزامها باحترام وتعزيز حقوق الإنسان، وبدعم الجهود كافة الرامية لبناء مجتمعات سلمية عادلة وشاملة.
وقالت الإمارات، في بيان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أدلت به ريم العامري، عضو بعثة الدولة لدى الأمم المتحدة: «يجب معالجة انعدام المساواة في الوصول إلى العدالة على نحوٍ شامل، يتيح للجميع دون استثناء ومن دون تمييز، الاستفادة من المجالات كافة التي يغطيها النظامان التشريعي والقضائي، ومنها المعلومات المتعلقة بالقوانين والإرشادات الخاصة بكيفية حصولهم على المساعدة والحماية والدعم».
ونوّهت العامري في هذا السياق إلى أهمية ضمان أن لا تشكل الظروف الاقتصادية والاجتماعية عائقاً يحول دون الوصول إلى العدالة، مضيفة: «على سبيل المثال، تحرص وزارة العدل في دولة الإمارات على تقديم المساعدة القانونية، بشكل مجاني، لمن يحتاجها حضورياً أو افتراضياً».
وتابعت العامري: «يجب تطوير أنظمة العدالة الجنائية وسن قوانين تستجيب لمختلف التهديدات القائمة والناشئة لضمان حصول ضحاياها على العدالة المنشودة». وذكرت أنه من هذه التهديدات التي تستوجب اهتماماً خاصاً انتشار خطاب الكراهية والعنصرية والتطرف، حيث شجع مجلس الأمن الدول من خلال القرار الذي تم اعتماده بمبادرة من دولة الإمارات مع المملكة المتحدة على وضع استراتيجيات للتصدي للتعصب والتطرف لانتهاكهما لحقوق الإنسان وأضرارهما بالتماسك الاجتماعي، مؤكدة التزام الدول بضمان المساواة في اللجوء إلى القضاء.
ولفتت إلى أنه على الصعيد الوطني، سنت دولة الإمارات قانوناً يهدف لمنع التمييز والكراهية على أساس الطائفة أو العرق أو الدين أو الأصل العرقي أو غيرها.
وأكدت العامري أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومنها الهدف السادس عشر، يعتبر خطوة مهمة نحو ضمان حصول الجميع على العدالة، الأمر الذي يقتضي القضاء على الفقر، وضمان الحق في التعليم، وتعزيز النمو الاقتصادي، فهذه القضايا تعتبر من أولويات تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ونتطلع إلى استعراض التقدم المحرز في تنفيذها خلال تقييم منتصف المدة لخطة 2030 ضمن قمة أهداف التنمية المستدامة المقرر عقدها في سبتمبر، بما يتيح تعزيز الجهود الدولية في هذا الجانب.
وفي ختام البيان، قالت العامري: «تؤكد دولة الإمارات مجدداً على التزامها باحترام وتعزيز حقوق الإنسان، وبدعم الجهود كافة الرامية لبناء مجتمعات سلمية عادلة وشاملة، يتمتع أفرادها بالحصول المتساوي على العدالة، ونتطلع إلى العمل مع جميع الشركاء لمواصلة مثل هذه المناقشات».

الإمارات
الجمعية العامة للأمم المتحدة
الأمم المتحدة
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