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الإمارات

الإمارات تؤكد نهجها الثابت القائم على قيم التعايش السلمي

الإمارات تؤكد نهجها الثابت القائم على قيم التعايش السلمي
17 يونيو 2023 01:27

نيويورك (الاتحاد)

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أكدت دولة الإمارات، دعمها للعمليات السياسية التي تقودُها الأمم المتحدة للتوصل إلى حلولٍ دائمة وعادلة للأزمات، انطلاقاً من نهجها  الثابت، والقائم على قيم التسامح والتعايش السلمي، وإيماناً منها بالالتزام بميثاق الأمم المتحدة واحترام القوانين الدولية.
وجددت  الإمارات، في بيان أمام مجلس الأمن، دعمَها الكامل للمملكة المغربية الشقيقة في الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن حقوقها المشروعة وقضاياها العادلة، ومنها سيادتهَا على سائر منطقة الصحراء المغربية. 
وقال العقيد ركن طيار ماجد الناخي، الملحق العسكري للبعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، في بيان أمام مجلس الأمن، تدعم الإمارات مبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة المغربية عام ألفين وسبعة، والتي اعتبرَها مجلسُ الأمن في قراراتِهِ بأنها جديةٌ وذات مصداقية، كما وتشكل هذه المبادرة حلاً مهماً يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة وقرارات المنظمة، ويحفظ الوحدة الترابية للمملكة المغربية.
وأضاف: «إن قيام دولة الإمارات بافتتاح قنصلية عامة لها في الصحراء المغربية، على غِرار بلدانٍ أخرى، ما هو إلا ترجمة لإيمانها الراسخ بسيادة المملكة المغربية للصحراء والتشديد على عدم المساس بوحدَتِها الترابية». وتابع: «من هذا المنطلق، ترحب الإمارات بافتتاح ثمان وعشرين قنصلية عامة في العيون والداخلة».
وأشاد بالجهود الحثيثة التي تبذلُها المغرب لتحسين مستوى معيشة سكان الصحراء المغربية.

التعايش السلمي
الإمارات
الأمم المتحدة
مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن
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