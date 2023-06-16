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سعود بن صقر يشهد أعمال الجلسة الرئيسة لمنتدى سانت بطرسبرغ

سعود بن صقر وكبار الحضور خلال الجلسة الرئيسة للمنتدى (وام)
17 يونيو 2023 01:27

سانت بطرسبرغ (وام)
شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، أعمال الجلسة الرئيسة لمنتدى «سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي 2023»، الذي تشارك فيه دولة الإمارات ضيف شرف الدورة الحالية.. وذلك بحضور فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية، وفخامة عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وعدد من رؤساء الدول والحكومات وكبار المسؤولين التنفيذيين، وخبراء الاقتصاد من مختلف دول العالم.
وقال صاحب السمو حاكم رأس الخيمة: إن دولة الإمارات ومن خلال مشاركتها في المنتدى.. تؤكد حرصها على المضي قدماً في تنمية علاقاتها الاقتصادية، وإقامة شراكات ومد جسور التعاون مع جمهورية روسيا الاتحادية ومختلف دول العالم، بما يخدم المصالح المشتركة في بناء مستقبل مزدهر ومستدام، ويحقق مزيداً من التطور والرخاء والاستقرار للجميع.
وأكد سموه أهمية المنتدى ودوره المؤثر في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الدول المشاركة ومناقشة أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه الأسواق العالمية.

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حضر أعمال الجلسة الرئيسة إلى جانب سموه معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة والشباب، ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، والدكتور محمد أحمد الجابر، سفير الدولة لدى جمهورية روسيا الاتحادية، وأعضاء الوفد الإماراتي المرافق لسموه.
ويرأس صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي وفد الدولة الرسمي إلى منتدى «سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي 2023»، الذي يقام خلال الفترة من 14 - 17 من شهر يونيو الجاري ويضم ممثلي عدد من الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية وكبرى الشركات الوطنية في القطاعين العام والخاص.
تضمن برنامج المنتدى الذي شهد مشاركة خبراء الاقتصاد في مختلف القطاعات الحيوية.. مناقشة مجموعة من المواضيع الرئيسة أهمها: «التحديات العالمية: فرص للتعاون الدولي» و«نمو القطاع الرقمي وتأثيره في بيئة الأعمال»، و«ترسيخ العلوم لفائدة الحكومات والأعمال» و«الحوار الاقتصادي المتكامل: شراكة عوضاً عن المنافسة»، و«الشراكات الاجتماعية منفعة تنافسية جديدة».
ويركز المنتدى في جلساته على أهمية عقد حوار اقتصادي بناء مع الجميع لتحقيق التنمية المستدامة للأوطان وشعوبها، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تغييرات متسارعة في منظومة العلاقات الدولية.

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