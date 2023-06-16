السبت 17 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

حاكم رأس الخيمة يلتقي نائبي رئيس الوزراء الروسي

سعود القاسمي في حديث مع أندريه بيلوسوف بحضور عبدالله بن طوق
17 يونيو 2023 01:28

سانت بطرسبرغ (وام)
التقى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة - كلاً على حدة - معالي أندريه بيلوسوف النائب الأول لرئيس الوزراء، ومعالي دينيس مانتوروف نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والتجارة في جمهورية روسيا الاتحادية.. وذلك على هامش أعمال «منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي 2023»، الذي تشارك فيه دولة الإمارات ضيف شرف للعام الجاري.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيس إيطاليا في وفاة رئيس الوزراء الأسبق
الصين: نتائج مهمة وإيجابية مرتقبة في «COP28»

وبحث سموه مع المسؤولين الروسيين تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية روسيا الاتحادية، إضافة إلى عدد من الموضوعات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية المدرجة ضمن أعمال المنتدى في دورته الـ 26.
حضر اللقاءين.. معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة والشباب، ومعالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، والدكتور محمد أحمد الجابر سفير الدولة لدى جمهورية روسيا الاتحادية.
ويرأس صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، وفد الدولة إلى أعمال منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي 2023 - الذي ينظم سنوياً في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية منذ 1997 - بمشاركة عدد من قادة الدول وكبار المسؤولين وقادة قطاعات الأعمال والخبراء، وممثلي الهيئات والمنظمات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

حاكم رأس الخيمة
الإمارات
روسيا
سعود القاسمي
دينيس مانتوروف
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على مدرسة في أوغندا
عربي ودولي
ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على مدرسة في أوغندا
اليوم 14:27
العامري ينضم إلى «العميد»
الرياضي
العامري ينضم إلى «العميد»
اليوم 14:25
كييزا يقترب من «الانفصال» عن «السيدة العجوز»
الرياضي
كييزا يقترب من «الانفصال» عن «السيدة العجوز»
اليوم 14:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©