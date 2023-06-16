حاكم رأس الخيمة يلتقي نائبي رئيس الوزراء الروسي

سانت بطرسبرغ (وام)

التقى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة - كلاً على حدة - معالي أندريه بيلوسوف النائب الأول لرئيس الوزراء، ومعالي دينيس مانتوروف نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والتجارة في جمهورية روسيا الاتحادية.. وذلك على هامش أعمال «منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي 2023»، الذي تشارك فيه دولة الإمارات ضيف شرف للعام الجاري.

وبحث سموه مع المسؤولين الروسيين تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية روسيا الاتحادية، إضافة إلى عدد من الموضوعات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية المدرجة ضمن أعمال المنتدى في دورته الـ 26.

حضر اللقاءين.. معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة والشباب، ومعالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، والدكتور محمد أحمد الجابر سفير الدولة لدى جمهورية روسيا الاتحادية.

ويرأس صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، وفد الدولة إلى أعمال منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي 2023 - الذي ينظم سنوياً في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية منذ 1997 - بمشاركة عدد من قادة الدول وكبار المسؤولين وقادة قطاعات الأعمال والخبراء، وممثلي الهيئات والمنظمات الاقتصادية الإقليمية والدولية.