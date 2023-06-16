نهيان بن مبارك يحضر حفل السفارة الفلبينية بيومها الوطني

أبوظبي (وام)

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، مساء أمس الأول، حفل الاستقبال الذي أقامه ألفونسو فرديناند، سفير جمهورية الفلبين لدى الدولة، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما حضر الحفل الذي أقيم في فندق دوست تاني في أبوظبي، نوح صالح أحمد الحمادي، مدير إدارة شرق آسيا والباسفيك في وزارة الخارجية، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة، وأبناء الجالية الفلبينية المقيمة بالدولة.

وأشاد السفير الفلبيني لدى الدولة، في كلمة له بهذه المناسبة، بالسياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبعلاقات التعاون التي تربط بلاده ودولة الإمارات، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة في المجالات المختلفة كافة.

وأوضح أنه تم توقيع اتفاقية العام الماضي بين البلدين تهدف إلى تعزيز وحماية الاستثمارات المتبادلة، مؤكداً أهمية الإمارات كشريك اقتصادي للفلبين، مضيفاً أن التجارة الثنائية بين الإمارات والفلبين ارتفعت خلال عام 2022 بنسبة 49.9%، وبقيمة بلغت 1.52 مليار دولار، مقارنة بـ 1.01 مليار دولار خلال عام 2021، لافتاً إلى أن الإمارات احتلت المركز الثاني كأكبر مصدر للبترول ومنتجات النفط إلى الفلبين خلال 2021.

وثمَّن وقوف دولة الإمارات مع بلاده في الأزمات والكوارث، خاصة دعمها للمتأثرين من بركان مايون الثائر الآن في إقليم الباي في الفلبين، والذي تسبب في أضرار كبيرة بالممتلكات ونزوح آلاف السكان.