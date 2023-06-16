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الإمارات

محمد الشرقي يطلع على مشاريع «الهلال» الإنسانية

محمد الشرقي يلتقي وفداً من هيئة الهلال الأحمر بالفجيرة (وام)
17 يونيو 2023 01:28

الفجيرة (وام)

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أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية المشاريع الإنسانية والمجتمعية في نشر قيم التكافل والإخاء بين أفراد المجتمع، ودورها المحوري نحو تخفيف المعاناة في بعض المجتمعات البشرية في العالم، وتعزيز مبادئ التعايش السلمي بين الشعوب.
جاء ذلك خلال استقبال سموّه، في مكتبه بالديوان الأميري، وفد هيئة الهلال الأحمر فرع الفجيرة، برئاسة عبدالله الضنحاني، مدير الفرع.
وأشار سموّه، إلى دعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للأعمال الإنسانية ومشاريع المؤسسات الخيرية في الإمارة، ودعم دورها في تحقيق توجّهات دولة الإمارات، وحضورها في ساحات البذل والعطاء، ومدّ يد العون للمحتاجين والمعوزين من مختلف أقطار العالم.
واطّلع سموه خلال اللقاء، على مشاريع المساعدات التي تعمل عليها الهيئة والفئات المستهدفة منها، كما تم استعراض الأنشطة والفعاليات والأعمال التطوعية لها في مختلف مناطق إمارة الفجيرة.
ووجّه سمو ولي عهد الفجيرة، بتسهيل الإجراءات، وتبسيطها على المراجعين والمستفيدين من خدمات ومشاريع الهيئة، مثمّناً سموّه جهودها المبذولة في مجال العمل الخيري والإنساني داخل الدولة وخارجها. حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

محمد الشرقي
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الهلال الأحمر الإماراتي
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