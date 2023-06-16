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افتتاح جامع مسلم مكتوم المزروعي بمنطقة الشوامخ

الجامع عقب افتتاحه في منطقة الشوامخ (من المصدر)
17 يونيو 2023 01:25

أبوظبي (الاتحاد)

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افتتحت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، في منطقة الشوامخ بأبوظبي، جامع مسلم مكتوم المزروعي -رحمه الله- وذلك بحضور معالي الدكتور حمدان مسلم المزروعي وعائلة المرحوم مسلم مكتوم المزروعي، والدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وعدد من المسؤولين فيها وجمهور كبير أدوا جميعاً فيه صلاة الجمعة.
وأكدت الهيئة أن مساجد الدولة ترتقي بالدعم السخي من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ونائبيه وإخوانه حكام الإمارات وولي عهده الأمين، وتعاون أهل الخير والجهات المختصة، في بناء المساجد. ويقع جامع مسلم مكتوم المزروعي الذي تم افتتاحه في منطقة الشوامخ 13، ويتسع لـ665 مصلياً، وملحق به مصلى للنساء بسعة (95) مصلية، وقاعة لتحفيظ القرآن الكريم، وسكن للإمام، وآخر للمؤذن، بالإضافة إلى المرافق الخدمية للرجال والنساء وأصحاب الهمم. وبني الجامع على الطراز التراثي «قصر الحصن» الممتزج بالحداثة المواكبة للتطور الذي تشهده الدولة، به مئذنتان أسطوانيتا الشكل بارتفاع 35.5 متر لكل واحدة منهما، روعي في الإنشاء الاستدامة والمحافظة على البيئة التي أصبحت سمات أصيلة للهيئة في استراتيجيتها، كما تم تزويده بأحدث أنظمة التكييف والصوت.

هيئة الشؤون الإسلامية والأوقاف
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