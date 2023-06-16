«بيبر جوي» يتحول إلى منخفض جوي

إبراهيم سليم (أبوظبي)

تشهد الدولة امتداد منخفض جوي سطحي من الشرق ومرتفع جوي من الغرب، يصاحبهما امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، أدت إلى نشاط للرياح الشمالية الغربية «نشطة السرعة» وتصل سرعتها إلى 40 كم/ساعة مثيرة للغبار والأتربة، وأدت إلى تدني مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر على بعض المناطق الداخلية، والطقس صحو إلى غائم جزئي ومغبر أحياناً، والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي وبلغ ارتفاع الموج 7 أقدام بالعمق، وخفيف الموج في بحر عمان.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئي ومغبراً أحياناً، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة السرعة أحيانا ً مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 15إلى30 تصل إلى40كم/س، والبحر مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي ومتوسط إلى خفيف الموج في بحر عمان.

وطبقاً لتقرير الحالة المدارية بحر العرب بيبرجوي الـ 11، صنف المركز الحالة إلى عاصفة مدارية، ولا يوجد لها أي تأثير على الدولة، وبالنسبة إلى الوضع الحالي للحالة وصفها المركز بأنها «عاصفة مدارية على السواحل الهندية - الباكستانية»، عند خط عرض 23.5 شمالاً - خط طول 69.9 شرقاً، وتبلغ سرعة الرياح حول المركز من 65 إلى 75 كم/الساعة، مع وجود تشكيلات من السحب الركامية الممطرة حول العاصفة.

وقال المركز: من المتوقع من خلال النماذج العددية والتقارير الصادرة من مركز مراقبة الأعاصير الإقليمي، يتوقع ضعف العاصفة المدارية إلى منخفض مداري – منخفض جوي خلال الـ 12 ساعة القادمة ثم منخفض جوي ثم انتهاء الحالة المدارية عند اتجاهه إلى الشمال – شمال شرق، حيث تتراوح سرعة الرياح حول المركز 40 – 60 كم/ س وسرعة تحركه 12 كم/ س.

فيما يتوقع أن يكون طقس الغد بحسب المركز صحواً إلى غائم جزئي أحياناً، ورطباً ليلا ً وصباح الاثنين مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، وسرعتها من 10إلى25 تصل إلى35كم/س، والبحر متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.