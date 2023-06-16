خليفة بن محمد يقيم مأدبة غداء لرئيس مجلس الأعيان الأردني

أبوظبي (الاتحاد)

أقام معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الأردنية الهاشمية، الرئيس الفخري لمجلس رجال الأعمال الأردني - الإماراتي، في قصره بأبوظبي، مأدبة غداء على شرف معالي فيصل عاكف الفايز، رئيس مجلس الأعيان الأردني، والوفد المرافق.

وكان معاليه، استقبل الضيف، الذي يزور البلاد في إطار احتفال أقامه مجلس رجال الأعمال الأردني - الإماراتي في إمارة أبوظبي، بمناسبة ذكرى استقلال الأردن الـ 77، ومناسبة زفاف صاحب السمو الملكي، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد الأردني، وذكرى مرور 20 عاماً على تأسيس المجلس.

حضر المأدبة، نصّار الحباشنة، السفير الأردني لدى الإمارات، ورئيس مجلس رجال الأعمال الأردني الإماراتي، المحامي محمد المعايطة، وأعضاء المجلس، إضافة إلى عدد من رجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في دولة الإمارات العربية المتحدة.