سفير الإمارات يلتقي وزيري الاقتصاد والخارجية في بنين

بورتو نوفو (وام)

التقى محمد سعيد الكعبي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية بنين، أمس، كلاً من معالي روموالد واداجني، وزير الدولة المكلف بالاقتصاد والمالية، ومعالي أولوسيغون باكاري، وزير الخارجية، في بنين.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد بوزارة الاقتصاد والمالية في كوتونو، استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات. وتطرق الكعبي مع معالي واداجني إلى آفاق تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات وبنين، وسبل تحقيق مستويات أعلى من الشراكة الاقتصادية من خلال استكشاف مجالات أوسع للتعاون.

واتفق الجانبان على مواصلة تعزيز جهود التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين الصديقين لصياغة خطط مشتركة خلال المرحلة المقبلة، تؤسس لمرحلة جديدة نحو المزيد من التعاون المثمر والبناء. والتقى الكعبي، معالي باكاري، وقدّم إلى معاليه التهنئة على تقلده منصب وزير الخارجية، كما استعرض معه آخر المستجدات ذات الاهتمام المشترك.