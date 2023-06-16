«الوطنية لتنمية الطفولة» تفتح باب التسجيل في برامجها

أبوظبي (وام)

أعلنت الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة فتح باب التسجيل في أولى برامجها الأكاديمية «برنامج الدبلوم المهني في تنمية الطفولة».

كما أطلقت موقعها الإلكتروني الرسمي وأعلنت هويتها المرئية التي تعكس دورها في توفير البرامج الدراسية والتدريبية وبرامج التعليم المستمر المتعلقة بشؤون الطفولة ورعايتها وتنميتها، مع الحفاظ على القيم والهوية الإماراتية وتهيئة البيئة الأكاديمية والتدريبية اللازمة للدارسين، بما يسهم في تطوير معرفتهم وتنمية مهاراتهم وتأهيلهم في المجالات المختلفة لرعاية الطفولة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، ووفق التشريعات.

وتهدف الأكاديمية من خلال برنامج الدبلوم المهني في تنمية الطفولة، إلى إعداد وتأهيل مقدمي الرعاية المستقبليين ليكونوا قادرين على دعم الأسر في تنمية الأطفال والإشراف عليهم في مختلف أماكن تقديم الرعاية، وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لتعزيز دورهم في توعية الأطفال والأسر بالهوية الوطنية الإماراتية والتراث واللغة العربية، وضمان سلامة الأطفال، وأمنهم وحمايتهم وتعزيز رفاهية الأطفال وصحتهم العقلية، وتقديم الدعم التنموي للأطفال، ودعمهم بالأنشطة التعليمية اللازمة، إلى جانب تنفيذ إجراءات الرعاية والحفاظ عليها، ودعم الممارسات الخاصة باحتواء الأطفال ورعايتهم.

منحة تعليمية شاملة

وتقدم الأكاديمية منحة تعليمية شاملة لجميع الدارسين الذين سيلتحقون ببرامجها الدراسية، من خلال تحقيق متطلبات القبول التي حددتها الأكاديمية والمتمثلة في حصول المتقدمين على شهادة الثانوية العامة على الأقل، وأن يكون عمر المتقدم 18 عاماً فما فوق، وإتقان اللغة العربية ومستوى جيد جداً في اللغة الإنجليزية، إلى جانب وجود الرغبة والشغف والخبرة في التعامل مع الأطفال بشكل احترافي أو داخل نطاق الأسرة، فضلاً عن اجتياز المتقدمين لسلسلة من المقابلات والتقييمات، إلى جانب الاختبارات النفسية واختبارات اللغة.

تتضمن المنحة الشاملة التي ستقدمها الأكاديمية للطلبة الذين سيتم قبولهم، منحة دراسية كاملة لبرنامج الدبلوم المهني في تنمية الطفولة، والذي سيتم تقديمه حضورياً في الأكاديمية وغير متاح عن بعد، وسيمتد طوال أيام الأسبوع وخلال أوقات العمل الرسمية.

العمل لمدة 18 شهراً في قطاع تنمية الطفولة

كما تشمل مزايا أخرى لجميع الطلاب الملتحقين من داخل الدولة أو خارجها مثل تأشيرة طالب ومكافآت شهرية للمساهمة في تغطية تكاليف المعيشة على أن يلتزم خريجو الدبلوم بالعمل لمدة 18 شهراً في قطاع تنمية الطفولة في دولة الإمارات بعد التخرج في الأكاديمية، حيث ستوفر الأكاديمية لطلابها الخريجين المهارات اللازمة لإيجاد فرص عمل جديدة مثل ممارسين في مجال رعاية الطفولة وتنميتها، ومساعدين في الحضانات، ومساعدين في رعاية الأطفال في المنزل أو خارجه، ومعلمي منازل، ومساعدين مهنيين، ورواد أعمال في مجال رعاية الطفولة وتنميتها. ودعت الأكاديمية جميع الراغبين في الالتحاق ببرامجها الأكاديمية إلى زيارة موقعها الإلكتروني www.nacd.ac.ae والاطلاع على شروط ومعايير القبول، وتعبئة نموذج التقديم الخاص بالطلبة قبل إغلاق باب التسجيل الذي من المقرر أن يكون يوم الاثنين الموافق 28 يونيو الجاري، حيث ستتم دراسة جميع الطلبات والتحقق من استيفائها لجميع الاشتراطات والمعايير، وتنظيم المقابلات اللازمة مع الطلبة المرشحين لاستكمال أسس القبول.