«تريندز» يشارك في منتدى «دراسات» البحريني

أبوظبي (الاتحاد)

شارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات في أعمال منتدى «دراسات» السنوي السادس الذي عُقد في المنامة يومي 14 و15 يونيو الحالي، تحت عنوان: «دور المرأة في صنع السياسات ومراكز الفكر والبحوث»، وناقش آخر التطورات والمتغيرات المتعلقة بتحديات وفرص المرأة في صنع السياسات ومراكز الفكر، بمشاركة المجلس الأعلى للمرأة، وممثلي مراكز البحوث والدراسات، والهيئات والمنظمات الدولية، وعدد من الخبراء والإعلاميين، والمختصّين المعنيين من دول عدة. وتحدثت الباحثة علياء العوضي، مدير إدارة الاستشارات بتريندز، في ورقة عمل قدّمتها خلال الجلسة الأولى التي حملت عنوان «قادة الفكر النسائي - تحديات وانتصارات المرأة في الأدوار القيادية»، عن بيئة العمل التي أوجدها مركز تريندز للبحوث والاستشارات لموظفيه عامة والمرأة بشكل خاص. وقالت إن المركز خلق بيئة عمل شاملة تدعم وتشجِّع المرأة، وذلك من خلال إسناد عدد من المناصب القيادية لها، إضافة إلى تعزيز دورها البحثي وإتاحة الفرصة لها للإبداع وإظهار قدراتها المتميزة. وقالت: إن الدراسات أظهرت أن النساء اللائي يتولّين مناصب قيادية، هن أكثر توافقاً مع أسلوب القيادة الشامل والناجح والنشط، وهو أسلوب يلقى صدى كبيراً في المنطقة. وأشارت إلى أن اتخاذ القرار الجيد يتطلب دائماً الأخذ في الاعتبار الحقائق والمعطيات المتوافرة وتحليلها، ووضع السناريوهات المرتبطة بها، بما يساعد في اتخاذ قرار مدروس بعناية، وذكرت أن اتخاذ أي قرار متسرّع في عالم اليوم، استناداً إلى حقائق مبسَّطة أو رؤى محدودة، هو أمر يتجاهل واقع العالم المتطور الذي نعيش فيه. وأوضحت علياء العوضي أن حياتنا اليوم تعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا وعلى تجاربنا الخاصة، وهو ما قد ينتج عنه العديد من المعطيات والحقائق المجزَّأة، منبهة إلى أن تشظي الحقائق، وتجزؤ المعطيات المحيطة بنا، يتطلبان أسلوباً قياديّاً قادراً على الاستماع وعلى التفكير قبل إصدار الأحكام واتخاذ القرارات.