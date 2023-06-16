السبت 17 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

شرطة الشارقة تبحث تعزيز التعاون مع «الوطني للبحث والإنقاذ»

شرطة الشارقة تبحث تعزيز التعاون مع «الوطني للبحث والإنقاذ»
17 يونيو 2023 01:25

الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة
عبدالله بن سالم القاسمي يعزي في وفاة موزة بخيت بن سعد بالشارقة
عبدالله بن سالم القاسمي يعزي في وفاة هادف أحمد السلمان بالشارقة

بحث العميد عبدالله مبارك بن عامر، نائب القائد العام لشرطة الشارقة، خلال لقائه أمس وفداً من المركز الوطني للبحث والإنقاذ برئاسة راشد أحمد النقبي نائب المدير العام للمركز، سبل التعاون وتعزيز أواصر العمل الأمني بما يحقق المصالح العامة لدى الطرفين في مجالات البلاغات المتعلقة بالبحث والإنقاذ.
حضر اللقاء العميد الدكتور أحمد سعيد الناعور مدير عام العمليات المركزية في شرطة ‏الشارقة، والعقيد د.علي بالزود نائب المدير العام للعمليات المركزية، ومحمد علي عامر الحبسي مدير إدارة العمليات في المركز الوطني للبحث والإنقاذ، والعقيد جمعة سالم الزعابي مدير مركز العمليات الرئيسي بوزارة الداخلية، وعدد من الضباط والمسؤولين من الجانبين.
وأكد العميد عبدالله بن عامر حرص شرطة الشارقة على تعزيز سبل التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية بالدولة وتطوير عملياتها بما يعزز جودة الحياة لمجتمع الإمارات.

الإمارات
شرطة الشارقة
الشارقة
المركز الوطني للبحث والإنقاذ
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على مدرسة في أوغندا
عربي ودولي
ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على مدرسة في أوغندا
اليوم 14:27
العامري ينضم إلى «العميد»
الرياضي
العامري ينضم إلى «العميد»
اليوم 14:25
كييزا يقترب من «الانفصال» عن «السيدة العجوز»
الرياضي
كييزا يقترب من «الانفصال» عن «السيدة العجوز»
اليوم 14:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©