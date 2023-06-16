6 يوليو.. بدء امتحانات الإعادة

دينا جوني (دبي)

اختتم طلبة صفوف الثاني عشر في المدارس الحكومية والخاصة التي تطبّق منهاج وزارة التربية والتعليم، أمس، امتحانات نهاية العام الدراسي 2022-2023. وأدى طلبة المسار العام اختبار مادة الكيمياء أو الأحياء، فيما امتحن طلبة المسارين النخبة والمتقدم في مادة الكيمياء. ويعود الطلبة الذين تغيبوا بعذر مقبول عن امتحان نهاية العام الدراسي أو الذين واجهتهم مشاكل تقنية خلال الامتحانات الإلكترونية، إلى اللجان الأسبوع المقبل لتأدية الاختبارات التعويضية. وسيتم تحليل وإعلان النتائج خلال الفترة من 22 إلى 26 يونيو، فيما حددت الفترة من 6 إلى 12 يوليو لامتحانات الإعادة، وإعلان نتائج نهاية العام الدراسي في 13 و14 يوليو، وهو اليوم الأخير من دوام الهيئات التدريسية والإدارية والفنية للعام الدراسي 2022 - 2023.

واعتمدت، أول أمس، مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي جداول الامتحانات التعويضية للطلبة من الصف الثالث لغاية الثاني عشر. وتبدأ الامتحانات لجميع المراحل الدراسية الاثنين المقبل في 19 يونيو الجاري، وتستمر لغاية 22 منه لمسارات العام والمتقدم والنخبة والتطبيقي. وكانت تعليم وجّهت إدارات المدارس الحكومية بحصر بيانات الطلبة المرشحين للاختبارات التعويضية من خلال منصة خاصة بذلك.

ويبدأ طلبة صفوف الثاني عشر امتحاناتهم بمادتي الرياضيات والتربية الإسلامية، بواقع فترتين للمادة الأولى، الرياضيات من 8:30 حتى 9:30 صباحاً للجزء الكتابي، ومن 9:30 حتى 11 صباحاً للجزء الإلكتروني. وتبدأ الفترة الثانية لامتحان التربية الإسلامية من 11:30 حتى 1:30 ظهراً. وفي اليوم الثاني، يمتحن الطلبة مادتي اللغة الإنجليزية والعلوم الصحية، فيما يؤدي طلبة النخبة امتحان اللغة الإنجليزية والأحياء.

وفي 21 يونيو، يمتحن الطلبة مادتي الفيزياء والدراسات الاجتماعية، ومن ثم اللغة العربية والكيمياء في 22 يونيو.