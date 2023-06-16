السبت 17 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

6 يوليو.. بدء امتحانات الإعادة

طلبة خلال أدائهم الامتحانات أمس (من المصدر)
17 يونيو 2023 01:27

دينا جوني (دبي) 

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيس إيطاليا في وفاة رئيس الوزراء الأسبق
الصين: نتائج مهمة وإيجابية مرتقبة في «COP28»

اختتم طلبة صفوف الثاني عشر في المدارس الحكومية والخاصة التي تطبّق منهاج وزارة التربية والتعليم، أمس، امتحانات نهاية العام الدراسي 2022-2023. وأدى طلبة المسار العام اختبار مادة الكيمياء أو الأحياء، فيما امتحن طلبة المسارين النخبة والمتقدم في مادة الكيمياء. ويعود الطلبة الذين تغيبوا بعذر مقبول عن امتحان نهاية العام الدراسي أو الذين واجهتهم مشاكل تقنية خلال الامتحانات الإلكترونية، إلى اللجان الأسبوع المقبل لتأدية الاختبارات التعويضية. وسيتم تحليل وإعلان النتائج خلال الفترة من 22 إلى 26 يونيو، فيما حددت الفترة من 6 إلى 12 يوليو لامتحانات الإعادة، وإعلان نتائج نهاية العام الدراسي في 13 و14 يوليو، وهو اليوم الأخير من دوام الهيئات التدريسية والإدارية والفنية للعام الدراسي 2022 - 2023.
واعتمدت، أول أمس، مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي جداول الامتحانات التعويضية للطلبة من الصف الثالث لغاية الثاني عشر. وتبدأ الامتحانات لجميع المراحل الدراسية الاثنين المقبل في 19 يونيو الجاري، وتستمر لغاية 22 منه لمسارات العام والمتقدم والنخبة والتطبيقي. وكانت تعليم وجّهت إدارات المدارس الحكومية بحصر بيانات الطلبة المرشحين للاختبارات التعويضية من خلال منصة خاصة بذلك. 
ويبدأ طلبة صفوف الثاني عشر امتحاناتهم بمادتي الرياضيات والتربية الإسلامية، بواقع فترتين للمادة الأولى، الرياضيات من 8:30 حتى 9:30 صباحاً للجزء الكتابي، ومن 9:30 حتى 11 صباحاً للجزء الإلكتروني. وتبدأ الفترة الثانية لامتحان التربية الإسلامية من 11:30 حتى 1:30 ظهراً. وفي اليوم الثاني، يمتحن الطلبة مادتي اللغة الإنجليزية والعلوم الصحية، فيما يؤدي طلبة النخبة امتحان اللغة الإنجليزية والأحياء. 
وفي 21 يونيو، يمتحن الطلبة مادتي الفيزياء والدراسات الاجتماعية، ومن ثم اللغة العربية والكيمياء في 22 يونيو.

امتحانات الإعادة
الإمارات
طلبة الثاني عشر
امتحانات نهاية العام
امتحانات نهاية العام الدراسي
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على مدرسة في أوغندا
عربي ودولي
ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على مدرسة في أوغندا
اليوم 14:27
العامري ينضم إلى «العميد»
الرياضي
العامري ينضم إلى «العميد»
اليوم 14:25
كييزا يقترب من «الانفصال» عن «السيدة العجوز»
الرياضي
كييزا يقترب من «الانفصال» عن «السيدة العجوز»
اليوم 14:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©