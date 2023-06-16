«إكبا» و«الفاو» يبحثان تعزيز التعاون في الاستدامة الزراعية والأمن الغذائي

أبوظبي (وام)

زار وفد رفيع المستوى من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، المركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا) في دبي، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الأمن الغذائي، واعتماد الممارسات المستدامة في القطاع الزراعي.

واستقبلت الدكتورة طريفة الزعابي، المدير العام للمركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا)، وفد المنظمة برئاسة المدير العام للمنظمة الدكتور شو دونيو.

وقالت الدكتورة طريفة: «تربطنا بمنظمة (الفاو) شراكات استراتيجية طويلة المدى، وتُعد هذه الزيارة دليلاً على التزامنا المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولاسيما الهدف الثاني الذي يهدف للقضاء التام على الجوع من خلال العلم والابتكار، ولقد نفذنا عدداً من المبادرات المشتركة الناجحة التي تهدف إلى تحسين الأمن الغذائي وسبل العيش، وتعزيز إدارة الموارد الطبيعية، وتطوير القدرات الفردية والمؤسسية في مختلف البلدان، من خلال حشد القوى والقدرات لإنشاء حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه أنظمة الأغذية الزراعية، وتحقيق قدر أكبر من التأثير الإيجابي».

وأضافت: «مع إعلان دولة الإمارات العام الجاري عاماً للاستدامة، واستعداداً لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28، نحن بحاجة إلى التضامن والعمل معاً لمعالجة القضايا العالمية الملحّة المتعلقة بالتغير المناخي أكثر من أي وقت مضى لضمان مستقبل أكثر استدامة على المستويين المحلي والدولي».