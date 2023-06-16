المؤبد لعصابة سرقت كابلات كهربائية في «الظفرة»

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

قضت محكمة الظفرة برئاسة المستشار عمرو يوسف فؤاد بالسجن المؤبد بحق تسعة متهمين أدينوا بارتكاب جرائم الحرمان من الحرية والسرقة بالإكراه والإتلاف ودخول عقار وسرقة لوحات معدنية وحيازتها للارتباط، كما قضت بمعاقبة المتهم العاشر أيضاً بنفس العقوبة لارتكابه جريمة التحريض على جريمة الحرمان من الحرية والسرقة بالإكراه والإتلاف ودخول عقار، كما قضت بإبعاد جميع المتهمين عن الدولة فور تنفيذ العقوبة ومصادرة المركبات والمضبوطات والمبالغ النقدية، وإلزامهم الرسوم القضائية.

وتعود تفاصيل القضية عندما أنشأ المتهم العاشر تشكيلاً عصابياً لسرقة الكابلات الكهربائية، وقام بتحديد موقع الشركة المجني عليها ليقوم المتهمون من الأول حتى التاسع بالاستجابة لتعليمات المتهم العاشر، والتوجه إلى الشركة وقطع الأسلاك الشائكة ودخول مقر الشركة ومداهمة حارسي الأمن بالشركة وتقييدهما واحتجازهما داخل أحد المكاتب بعد التعدي عليهما.

وألقت الشرطة القبض على المتهمين وقدمتهم للنيابة العامة التي أحالتهم إلى محكمة الجنايات، ووجهت إلى المتهمين من الأول إلى التاسع تهمة حرمان حارسي الأمن من حريتهما بغير وجه حق قانوني، وذلك باستعمال القوة مما تسبب في إصابتهما وشل حركتهما بغرض الكسب وهو ارتكاب جريمة السرقة.

كما وجهت إليهم تهمة سرقة منقولات مملوكة لشركة أخرى، وذلك بطريق الإكراه الواقع على المجني عليهما، بالإضافة إلى التهمة الثالثة بتهمة تكوين عصابة مؤلفة من أكثر من ثلاثة أشخاص أتلفوا السلك الشائك والمملوك للشركة، والتهمة الرابعة دخول عقار معد لحفظ المال والمملوك للشركة المجني عليها، خلافاً لإرادة صاحب الشأن وفي غير الأحوال المبينة في القانون.

كما وجهت إلى المتهم العاشر تهمة الاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين الآخرين في ارتكاب جرائم تقييد الحرية والسرقة بالإكراه والإتلاف وانتهاك حرمة ملك الآخرين بأن قام بتحريضهم على ارتكابها واضعاً لهم خطة تنفيذها، كما اتفق معه على ذلك وساعدهم في تدبير المركبتين والأدوات المستخدمة في الجريمة، وحدد لهم مكان وجود المسروقات الذي اتخذوه مسرحاً لجريمتهم، فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض، وذلك للاتفاق وتلك المساعدة، وخلال الجلسات اعترف المتهمون بارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم وقضت المحكمة بحكمها السابق.