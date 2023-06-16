«الطوارئ والأزمات بأبوظبي» يسلم شهادات الامتثال لـ15 جهة محلية

أبوظبي (الاتحاد)

سلم مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، 15 جهة محلية شهادات الامتثال للدليل الإرشادي لمعايير غرف العمليات للجهات المحلية على مستوى الإمارة، وذلك تقديراً لامتثالها وتطبيقها للمتطلبات والمعايير اللازمة لتعزيز كفاءة غرف عملياتها.

وقال الدكتور ناصر حميد النعيمي، مدير عام مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي بالإنابة: «إن هذا التكريم يأتي انسجاماً مع التزامنا بمواصلة الجهود الرامية لرفع مستويات الجاهزية والاستعداد لإدارة الحالات الطارئة على مستوى القطاع الحكومي في الإمارة، وذلك عبر ضمان امتثال غرف العمليات في مختلف الجهات الحكومية لأفضل الممارسات المعتمدة التي تضمن قدرتها على الاستجابة للطوارئ والأزمات والتغييرات المفاجئة بكفاءة».

وأضاف النعيمي: «نثمن جهود الجهات في تعزيز جاهزية غرف عملياتها، ونحتفي بهم اليوم لكونهم شريكاً أساسياً في تحقيق أعلى مستويات الجاهزية وفقاً للمعايير العالمية، إذ يأتي تسليم شهادات الامتثال في إطار مساعينا لإبراز جهود هذه الجهات، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات المتبعة من قبلها، بما يساهم في تعزيز تبادل المعرفة بينها والجهات الحكومية الأخرى في هذا المجال، وترسيخ مكانتها نموذجاً يحتذى به لتطبيق المعايير اللازمة للارتقاء بجاهزية غرف العمليات».

ويواصل مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي جهوده لتعزيز جاهزية الإمارة لمواجهة الطوارئ والأزمات والكوارث، حيث يتولى إعداد السياسة العامة والاستراتيجيات والخطط المتعلقة بإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وإجراء الدراسات والزيارات الميدانية وعمليات التدقيق والتقييم للتأكد من القدرة على التعافي والصمود لدى الجهات المستجيبة.