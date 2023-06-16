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شرطة دبي و«أدنوك» تعززان تعاونهما «على دربك»

شرطة دبي و«أدنوك» تعززان تعاونهما «على دربك»
17 يونيو 2023 01:25

دبي (الاتحاد)

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وقَّعت القيادة العامة لشرطة دبي، وشركة «أدنوك» للتوزيع، اتفاقية لتعزيز مستوى أداء خدمات مبادرة «على دربك» المقدمة إلى السائقين والمتعاملين المستفيدين من إصدار تقارير الحوادث المرورية البسيطة، وحادث ضد مجهول في زمن قياسي، وذلك في إطار التعاون والتنسيق المشترك في تقديم أفضل الخدمات المرورية ضمن المبادرة.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز العمل المشترك بين القيادة العامة لشرطة دبي وشركائها من القطاع الخاص، لضمان تمكين أفراد المجتمع من الحصول على الخدمات الشرطية بطريقة سلسة ومرنة، ورفع مستوى سعادة المتعاملين، من خلال سرعة إنجاز متطلبات الحصول على التقرير المروري لحادث بسيط دون إصابات، وطلب تقرير حادث ضد مجهول.
‏وقَّع الاتفاقية من طرف القيادة العامة لشرطة دبي، الملازم أول ماجد سعيد الكعبي، رئيس فريق المبادرة، ومن طرف «أدنوك» سليمان محمد الهياس، نائب رئيس دائرة عمليات التجزئة، بحضور عدد المعنيين من الجهتين.

شرطة دبي
الإمارات
دبي
أدنوك
أدنوك للتوزيع
الحوادث المرورية
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