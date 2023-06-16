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وفد «ربدان» يطلع على إنجازات المدينة الآمنة بشرطة أبوظبي

الجانبان خلال الزيارة (من المصدر)
17 يونيو 2023 01:25

أبوظبي (الاتحاد)

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اطلع وفد من أكاديمية ربدان على إنجازات مركز المدينة الآمنة بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وآلية توظيف الذكاء الاصطناعي في أنظمة البيانات الأمنية والمرورية، ودورها الريادي في تعزيز المنظومة الأمنية وفق أفضل الممارسات. ورحب المقدم المهندس أحمد سرور الشامسي، مدير مركز المدينة الآمنة، بزيارة الوفد برئاسة الدكتورة شماء حمدون النقبي، عميد مشارك في الأكاديمية، مؤكداً اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز التعاون والتنسيق المشترك وتبادل الخبرات والمعارف العلمية. وعرض المقدم المهندس سعيد عبدالله الرشيدي عدداً من المواضيع المتعلقة بكيفية الاستعانة بتقنيات متطورة في الرقابة الإلكترونية للطرق وتحليل البيانات المرورية والجنائية واستثمار التقنيات الحديثة في تعزيز منظومة الحماية والوقاية والسلامة والتطورات والتحديات.
وضم الوفد الزائر عدداً من الضباط وطلبة برنامج «ماجستير العلوم في هندسة النظم المُتخصصة في الدفاع» وبرنامج «البكالوريوس في الشرطة والأمن»، وأعضاء من الهيئتين التدريسية والإدارية في الأكاديمية.

أكاديمية ربدان
شرطة أبوظبي
الإمارات
المدينة الآمنة
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