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«الدفاع المدني» تكرم دائرة التشريفات والضيافة في عجمان

«الدفاع المدني» تكرم دائرة التشريفات والضيافة في عجمان
17 يونيو 2023 01:25

عجمان (وام)

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كرّمت الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان، دائرة التشريفات والضيافة في حكومة عجمان، باعتبارها من أهم الشركاء الاستراتيجيين، ولتعزيز العلاقات الثنائية، وترسيخ مبدأ التعاون الذي يحقق الأهداف المشتركة بين الطرفين.
حضر التكريم الذي أقيم في دائرة التشريفات والضيافة في ديوان الحاكم، أمس، العقيد رائد عبيد الزعابي، مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني عجمان، ويوسف محمد النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في حكومة عجمان، وعدد من الضباط والمسؤولين، وموظفي دائرة التشريفات.
وقال العقيد رائد عبيد الزعابي: «إن تكريم الدائرة يأتي تقديراً واعترافاً بالجهود الكبيرة والصادقة التي ظلت تبذلها، وحضورها الفعّال في الأنشطة كافة، والفعاليات والمناسبات التي تقيمها الإدارة العامة للدفاع المدني عجمان». ومن جانبه، أعرب يوسف محمد النعيمي عن سعادته بهذا التكريم.

الدفاع المدني
دائرة التشريفات والضيافة
عجمان
الإمارات
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