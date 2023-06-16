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شرطة دبي تنظم «اللقاء المفتوح» لموظفي إسعاد المجتمع

جانب من اللقاء المفتوح (من المصدر)
17 يونيو 2023 01:25

دبي (الاتحاد)

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ترأس العميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، فعاليات «اللقاء المفتوح» لموظفي الإدارة في نادي الضباط، بحضور مديري الإدارات الفرعية ورؤساء الأقسام، وجميع الرتب من عسكرين ومدنيين.
وأشاد العميد المنصوري بمرتب الإدارة العامة لإسعاد المجتمع ودورهم وجهودهم المتميزة في تحقيق التميز والنجاحات على جميع المستويات، متطلعاً إلى استمرارية العطاء بين جميع الموظفين من مسؤولين ورؤساء أقسام وموظفين، بما يُحقق السعادة الوظيفية، ويحقق التميز الذي ينعكس إيجاباً على النجاحات الكثيرة التي تحققها الإدارة العامة لإسعاد المجتمع ضمن العمل بروح الفريق الواحد.
واستمع المنصوري خلال مبادرة «نستمع إليك» إلى آراء وملاحظات الموظفين الهادفة إلى تطوير العمل، إضافة إلى تحفيز الموظفين ونشر الإيجابية في بيئة العمل، ما يسهم في تحسين الأداء والعمل قدماً على تحقيق تطلعات القيادة العامة لشرطة دبي.
وكرم المنصوري، أصحاب الاقتراحات المُطبقة خلال العام 2023، والموظفين المتميزين ضمن مبادرة «شكراً لك»، وأفضل فريق عمل، والمتطوعين من الإدارة خلال العام 2022، وأفضل متعاون، ونجم الجاهزية، وفرق العمل من مختلف الإدارات، مشيداً بجهود الجميع.

دبي
الإمارات
شرطة دبي
الإدارة العامة لإسعاد المجتمع
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