تعرف على طقس الإمارات المتوقع غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً يصبح مغبرا أحياناً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة أحياناً مثيرة الغبار والأتربة.

تكون حركة الرياح شمالية غربية وسرعتها من 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي مضطرباً إلى متوسط. يحدث المد الأول عند الساعة 13:42 والمد الثاني عند الساعة 00:21 والجزر الأول عند الساعة 17:54 والجزر الثاني عند الساعة 07:45.

في بحر عمان، الموج متوسط إلى خفيف. يحدث المد الأول عند الساعة 10:02 والمد الثاني عند الساعة 20:29 والجزر الأول عند الساعة 15:33 والجزر الثاني عند الساعة 03:35.