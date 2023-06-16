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خالد بن محمد بن زايد يُدشّن المركز الموحَّد لخدمات الإسكان

خالد بن محمد بن زايد يُدشّن المركز الموحَّد لخدمات الإسكان
16 يونيو 2023 18:36
  • دشّن سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، المركز الموحَّد لخدمات الإسكان "إسكان أبوظبي"، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، لتعزيز رحلة المتعاملين للحصول على جميع الخدمات السكنية تحت سقف واحد، بما يُلبي متطلبات الأُسر المواطنة.

وذكر مكتب أبوظبي الإعلامي على موقعه الإلكتروني "اطّلع سموّه، خلال جولته التفقدية، على خدمات مركز "إسكان أبوظبي"، التابع لهيئة أبوظبي للإسكان، والتي تشمل المنح السكنية، والقروض السكنية، والإعفاءات، وشراء الأراضي السكنية، وخدمات استبدال المنافع السكنية، والخدمات المقدمة من الشركاء الاستراتيجيين، وهم دائرة البلديات والنقل، وبنك أبوظبي الأول، وشركة "تياسير"، وأكاديمية أبوظبي الحكومية".

وأضاف المكتب "يتزامن افتتاح المركز مع التحديث الجديد لسياسة المنافع السكنية، التي تُسهم في تقديم مزيد من الدعم لذوي الدخل المحدود، من خلال رفع الحدّ الأدنى للقروض السكنية، واعتماد منحة مسكن جاهز من دون مقابل، وإعفاء كبار المواطنين من ذوي الدخل المحدود من سداد قيمة القروض السكنية، وإيقاف استقطاع الأقساط الشهرية من ذوي الدخل المحدود، بغض النظر عن تاريخ صدور المواقفة على القرض السكني".
بهذه المناسبة، أكد معالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان، أن إطلاق المركز الموحَّد لخدمات الإسكان "إسكان أبوظبي" يأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة على مواصلة مسيرة التنمية في إمارة أبوظبي، وضمان رفاه الأسر المواطنة وتأمين استقرارها الأسري وترابطها الاجتماعي، من خلال توفير مساكن عالية الجودة في أحياء سكنية متكاملة في مختلف مناطق الإمارة.

وأوضح معاليه أن "إسكان أبوظبي" يُسهم في تسهيل إجراءات حصول المواطنين على المنافع السكنية، التي تُلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم، قائلاً: "المركز الجديد يتيح الفرصة للفئات المستفيدة للتعرّف على جميع الخدمات السكنية المتاحة تحت سقف واحد، والاستفادة منها بطريقة سهلة وسريعة، ضمن منصة متكاملة".

رافق سموّه، خلال تدشين المركز، كلّ من معالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وحمد حارب المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان.
تعزيزاً للخدمات التي يقدمها مركز "إسكان أبوظبي"، سيتمكّن المستفيدون من الحصول على خدمات المنافع السكنية عبر التطبيق الإلكتروني الخاص بالمركز، والذي يتيح في مرحلته الأولى للمتعاملين ممن لديهم طلبات مستحقة معتمدة مُسبقاً استكمال الإجراءات الخاصة بهم للحصول على المنفعة السكنية.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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هيئة أبوظبي للإسكان
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