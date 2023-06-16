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رئيس الدولة يلتقي حاكم رأس الخيمة ويزور جناح الإمارات في منتدى سانت بطرسبرغ

رئيس الدولة يلتقي حاكم رأس الخيمة ويزور جناح الإمارات في منتدى سانت بطرسبرغ
16 يونيو 2023 17:23

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" في مدينة سانت بطرسبرغ، أخاه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة الذي يرأس وفد الدولة إلى "منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي 2023"، وذلك على هامش زيارة العمل التي يقوم بها صاحب السمو رئيس الدولة إلى جمهورية روسيا الاتحادية.

وقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يرافقه صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بجولة في جناح دولة الإمارات المشارك في المنتدى وتبادل الأحاديث مع القائمين عليه حول مشاركة الدولة وأبرز ما تعرضه من تجاربها الملهمة في مجالات الاقتصاد والتنمية المستدامة.

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كما رافق صاحب السمو رئيس الدولة خلال الجولة وفد يضم: سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والدكتور محمد أحمد الجابر سفير دولة الإمارات لدى روسيا الاتحادية.

المصدر: وام
محمد بن زايد
رئيس الدولة
سعود بن صقر
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