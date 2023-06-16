«بيورهيلث» تتعاون مع «مركز شيبا الطبي» في مجال البحوث السريرية وابتكارات الرعاية الصحية

في إطار مهمتها المتمثِّلة في الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، أعلنت «بيورهيلث»، أكبر منصة رعاية صحية متكاملة في الشرق الأوسط، عن شراكة استراتيجية مع «مركز شيبا الطبي» في إسرائيل، المؤسَّسة الرائدة عالمياً في مجال البحوث الطبية، وسيعمل الجانبان على تنفيذ مشاريع مشتركة للبحوث السريرية، وتعزيز استخدام التكنولوجيا المتقدمة في مجال الرعاية الصحية، وتوسيع مبادرات البحوث الجينية، والتعاون في تدريب الكوادر، ودعم السياحة العلاجية في كلا البلدين.

وبحضور محمد آل خاجة، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى إسرائيل، وقَّع ممثلون عن المؤسَّستين اتفاقية لتأكيد تعاونهما المشترَك، ويتمثَّل أحد الجوانب الرئيسية لهذا التعاون في تعزيز البحوث السريرية وتبادل الدراسات والتعاون في التجارب السريرية، والمشاريع البحثية للابتكار في مجال الرعاية الصحية.

وسيُركِّز التعاون أيضاً على التعليم والتدريب، حيث سيتشارك الجانبان في تنظيم المؤتمرات وورش العمل والفعاليات، وإنشاء مشاريع التخصُّص السريري والتدريب الداخلي، وسيتمكَّن الكادر الطبي في كلتا المؤسَّستين من توسيع نطاق خبراته عبر الانخراط في البيئة الديناميكية للمؤسَّسة الشريكة.

وأشادَ محمد آل خاجة بهذا التعاون قائلاً: «إنَّه لأمر رائع أن تقوم مؤسَّستان رئيسيتان في القطاع الطبي الإماراتي والإسرائيلي، بالجمع بين خبراتهما والعمل معاً على تحسين صحة وحياة شعوب بلدَينا، فمن المهم جني الثمار الحقيقية للسلام والتركيز عليها، سعياً إلى تحسين صحة الناس وحياتهم ومستويات معيشتهم».

وتعليقاً على التعاون، قال أمير حايك، سفير إسرائيل لدى الإمارات العربية المتحدة: «إنَّ الاتفاقية الموقَّعة اليوم بين (بيورهيلث)، أكبر شبكة للرعاية الصحية في الشرق الأوسط، و(مركز شيبا الطبي)، أكبر مستشفى حكومي في إسرائيل، تُمثِّل روح (الاتفاقيات الإبراهيمية)، التي تجمع بين شعبينا، بما يعود بالنفع على المنطقة».

من جانبه قال راشد القبيسي، رئيس الشؤون المؤسَّسية في مجموعة «بيورهيلث»: «تُمثِّل هذه الشراكة علامة فارقة في جهودنا الرامية إلى دفع عجلة الابتكار في مجال الرعاية الصحية وتحسين نتائج المرضى. ومن خلال الجمع بين خبراتنا ومواردنا، نهدف إلى تعزيز الأبحاث الرائدة والارتقاء بمستوى القطاع الطبي وإنشاء إطار عمل مُحْكَم لتنسيق الخدمات السريرية. وتؤكِّد الاتفاقية جهود (بيورهيلث) لتعزيز خبرات ومعارف المتخصِّصين في الرعاية الصحية، كما تُمهِّد الطريق لإحراز المزيد من التقدُّم في أنظمة الرعاية الصحية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط».

وأضافَ القبيسي: «بصفتنا أكبر منصة للرعاية الصحية في المنطقة، فإنَّنا نفخر بالعمل مع شركاء يبادلوننا الرؤية نفسها تجاه تطوير قطاع الرعاية الصحية، والتأثير بشكل إيجابي في صحة المجتمعات. وتتماشى جهودنا هنا مع التزام (بيورهيلث) بتطوير علم إطالة العمر، وإطلاق رؤية جديدة لمستقبل الرعاية الصحية من دولة الإمارات إلى بقية بلدان العالم، وسنواصل مساعينا الحثيثة لرفع معايير التميُّز في مجال الرعاية الصحية، وتمكين الأفراد من الاستمتاع بحياة أطول وأكثر صحة وسعادة واكتمال، ما سيُعزِّز بدوره مكانة أبوظبي ودولة الإمارات بوصفها مركزاً عالمياً للرعاية الصحية».

وفي هذا الإطار، قال يوئيل هار إيفين، مدير القسم الدولي وتنمية الموارد في «مركز شيبا الطبي»: «يُمثِّل هذا التعاون الذي تمَّ إبرامه حديثاً بين مجموعة (بيورهيلث) ومركز شيبا الطبي مبادرةً جديدةً أخرى نحو تعزيز العلاقات بين نظام الرعاية الصحية في إسرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة، ويُرسِّخ جوهر (الاتفاقيات الإبراهيمية). وتُعدُّ تلك الاتفاقيات ذات أهمية كبيرة لبناء استراتيجية وأُسس قوية لمشاركة معارفنا وخبراتنا في مجالات البحث والتجارب السريرية والتدريب الطبي».

من خلال شبكتها الواسعة، التي تضُمُّ أكثر من 25 مستشفى و100 عيادة، ومراكز تشخيص متعدِّدة، وحلول تأمين وصيدليات وتكنولوجيا صحية وعمليات شراء، تَبرز «بيورهيلث» شركةً رائدةً في طليعة أنظمة الرعاية الصحية المتقدِّمة، ويتوافق هذا النهج الشامل مع مهمتها المتمثّلة في إطالة استدامة الشباب للأفراد، من خلال دفع عجلة الابتكار والتحوُّل في قطاع الرعاية الصحية.

ويُعدُّ توقيع الاتفاقية بين «بيورهيلث» و«مركز شيبا الطبي» خطوةً نوعيةً مهمّةً لكلا الجانبين، لتسخير إمكاناتهما وقدراتهما من أجل تمكين المرضى ومقدِّمي الرعاية الصحية وقطاع الرعاية الصحية ككلّ، وتمهيد الطريق أمام تحقيق إنجازات رائدة في قطاع الرعاية الصحية.