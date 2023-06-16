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"مراكز دبي" تطلق حملة "تسوق واربح"

"مراكز دبي" تطلق حملة "تسوق واربح"
16 يونيو 2023 15:52

 أطلقت مجموعة مراكز التسوق في دبي حملتها السنوية "تسوق واربح" التي تستمر حتى ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

وتقدم المجموعة للمتسوقين فرصة فريدة للغاية للفوز بجوائز نقدية تصل قيمتها إلى 200000 درهم وذلك في المراكز التجارية المشاركة في الحملة وعددها 18 مركزاً تجارياً في مختلف أنحاء دبي.

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ويمكن للمتسوقين أن يستمتعوا بتجربة تسوق استثنائية وفريدة من نوعها مع فرصة الفوز بجوائز كبيرة خلال حملة "تسوق واربح" من خلال التسوق بقيمة 200 درهم في أي من المراكز التجارية المشاركة ما سيمنحهم قسيمة سحب رقمية تفتح لهم أبواب الفرصة للفوز بجوائز نقدية كبرى.

وقال ماجد سيف الغرير رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للتسوق: يسعدنا أن نقدم حملة سحوبات عيد الأضحى الرائعة إلى المتسوقين في جميع أنحاء دبي حيث نعمل عامًا بعد عام لتقديم تجارب لا تنسى.. ومع حملة تسوق واربح لهذا العام نحقق مرة أخرى وعودنا في تقديم تجربة تسوق لا مثيل لها مع جوائز كبرى للفوز بها وندعو الجميع للانضمام إلينا والاستمتاع بتجربة تسوق فريدة.

المصدر: وام
مراكز التسوق
دبي
التسوق
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