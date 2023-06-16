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«الصحة» تطلق «نبراس» لإشراك كوادر التمريض والقبالة بالبحث العلمي

«الصحة» تطلق «نبراس» لإشراك كوادر التمريض والقبالة بالبحث العلمي
16 يونيو 2023 16:09

دبي (الاتحاد)

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أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ممثلة في اللجنة الوطنية للتمريض والقبالة، مبادرة «نبراس - رحلتي في عالم أبحاث التمريض والقبالة»، الرامية إلى تعزيز قدرات كوادر التمريض والقبالة، للمشاركة في الأبحاث العلمية التي تستجيب لأولويات الصحة الوطنية، وتسهم في تطوير السياسات والممارسات الصحية والتمريضية، تنفيذاً لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتمريض والقبالة (2022 – 2026)، بالشراكة مع شركة «فايزر» العالمية للصناعات الدوائية.جاء ذلك في مؤتمر صحفي نظمته الوزارة في دبي، بحضور الدكتورة سمية محمد البلوشي، رئيسة اللجنة الوطنية للتمريض والقبالة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وعدد من المسؤولين في الوزارة والجهات الصحية والأكاديمية، ونخبة من الخبراء والاختصاصيين في قطاع التمريض والقبالة.
وتشمل المبادرة تطبيق برنامج وطني للإرشاد في مجال أبحاث التمريض والقبالة، يتضمن فتح باب التقدم لخبراء البحث العلمي في مجال التمريض والقبالة ليكونوا مؤهلين في البرنامج، إذ يتم اختيارهم بناء على معايير محددة، ومن ثم يخضعون لورشة تعريفية بالبرنامج على مدى ثلاثة أيام. كما يتضمن إتاحة الفرصة لكوادر التمريض والقبالة لتقديم أفكارهم البحثية كمتدربين، حيث يتم بعد اختيار الأفكار الملائمة تحديد موجه لكل متدرب، ووضع خطة الإرشاد والفترة الزمنية المتفق عليها، ضمن منصة إلكترونية متكاملة، ليختتم البرنامج بتكريم المشاركين، وعرض إنجازاتهم ومخرجات دراساتهم البحثية، والعمل على نشرها وإصدار تقرير شامل بشأنها.
وقالت الدكتورة البلوشي: «إن مهنتي التمريض والقبالة تمثلان ركيزة أساسية في النظام الصحي لدولة الإمارات، لما تقدمانه من رعاية متخصصة لشرائح المجتمع كافة، بما يعكس توجهاتنا نحو الريادة وتبني أفضل الممارسات لتعزيز واستدامة النظام الصحي، وإرساء منظومة رعاية صحية تنسجم مع رؤية الإمارات للخمسين عاماً المقبلة».
وأوضحت أن مبادرة «نبراس- رحلتي في عالم أبحاث التمريض والقبالة»، تأتي تنفيذاً لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتمريض والقبالة (2022- 2026)، تحت محور «البحث العلمي والممارسات المبنية على الأدلة والبراهين»، مشيرة إلى أن المبادرة تدعم تنفيذ الدراسات البحثية ذات الأولوية ضمن مظلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، حيث توفر تصوراً واضحاً لتوجيه المبادرات والخطط الوطنية الاستراتيجية، كما تعكس جهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع في تعزيز ثقافة البحث العلمي، بما يسهم في الارتقاء بمكانة التمريض والقبالة في المجتمع، وجذب المواهب المواطنة الشابة من الجنسين للالتحاق بها وتبنى مساراتها الإكلينيكية التخصصية، كما تجسد حرصها على دعم الكوادر الصحية وتزويدهم بالمهارات والأدوات اللازمة لتحقيق التميز في مجالات عملهم، والمساهمة في تحقيق الريادة العالمية، والمشاركة في بناء المعرفة والدلائل والمفاهيم الخاصة بمهنتي التمريض والقبالة.
وسلطت الدكتورة البلوشي الضوء على أهداف الاستراتيجية الوطنية للتمريض والقبالة (2022- 2026) التي اعتمدها مجلس الوزراء في العام 2022، ومنها تعزيز حوكمة مهنتي التمريض والقبالة من خلال السياسات والممارسات التنظيمية المهنية لضمان ديمومتها، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وضمان تخطيط وإدارة القوى العاملة من الكوادر التمريضية والقبالة، والتأكد من ممارسة الكوادر التمريضية لمسؤولياتهم بما يتلاءم مع تعليمهم وخبراتهم لتقديم خدمات رعاية صحية ذات جودة عالية، لافتة إلى أن مبادرة نبراس تشكل خطوة مهمة باتجاه تحقيق مستهدفات هذه الاستراتيجية.

 

 

الصحة
التمريض
وزارة الصحة ووقاية المجتمع
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