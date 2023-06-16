"الأرصاد": العاصفة المدارية في بحر العرب تتحول إلى منخفض مداري

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تتحول "العاصفة المدارية" في بحر العرب على السواحل الهندية - الباكستانية إلى منخفض مداري - منخفض جوي خلال الـ 12 ساعة القادمة ثم منخفض جوي ثم انتهاء الحالة المدارية عند اتجاهه إلى الشمال - شمال شرق، حيث تتراوح سرعة الرياح حول المركز 40 - 60 كم/ س وسرعة تحركه 12 كم/ س.

وكان المركز صنف الحالة المدارية في بحر العرب "عاصفة مدارية" على السواحل الهندية - الباكستانية ، عند خط عرض 23.5 شمالاً - خط طول 69.9 شرقاً، وتبلغ سرعة الرياح حول المركز من 65 إلى 75 كم/الساعة، مع وجود تشكيلات من السحب الركامية الممطرة حول العاصفة مؤكدا عدم وجود أي تأثير على الدولة.