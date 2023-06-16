السبت 17 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

"مفاجآت صيف دبي 2023" تنطلق 29 يونيو

"مفاجآت صيف دبي 2023" تنطلق 29 يونيو
16 يونيو 2023 15:07

تنطلق الدورة الـ 26 من "مفاجآت صيف دبي" في 29 يونيو الجاري لتقدم لسكان المدينة وزوارها العديد من العروض الترفيهية وتجارب التسوق الفريدة والأنشطة العائلية التي تستمر حتى 3 سبتمبر المقبل.

ويتزامن افتتاح "مفاجآت صيف دبي" - التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة - مع احتفالات عيد الأضحى المبارك ما يضاعف الفرحة والأجواء الاحتفالية التي تشهد حفلات موسيقية يحييها نخبة من الفنانين العرب المشهورين.

أخبار ذات صلة
«دبي لإعادة تأهيل السلاحف» يطلق 21 سلحفاة بحرية إلى مياه الخليج العربي
شرطة دبي و«أدنوك» تعززان تعاونهما «على دربك»

كما يقدم الحدث عروضاً ترويجية وتخفيضات وصفقات وجوائز مميزة إلى جانب العروض الترفيهية وتجارب الأطعمة والمأكولات وعروض الفنادق وغيرها من الفعاليات في مختلف أنحاد دبي.

ويعد "عالم مدهش" - الوجهة الترفيهية والتثقيفية المناسبة للأطفال والعائلات بمشاركة شخصيات دبي المحبوبة "مدهش" و"دانة" - من أبرز الفعاليات المرتبطة بمفاجآت صيف دبي منذ انطلاقها حيث يمكن للعائلات الاستماع بهذه الفعالية المميزة.

المصدر: وام
صيف دبي
مفاجآت صيف دبي
دبي
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على مدرسة في أوغندا
عربي ودولي
ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على مدرسة في أوغندا
اليوم 14:27
العامري ينضم إلى «العميد»
الرياضي
العامري ينضم إلى «العميد»
اليوم 14:25
كييزا يقترب من «الانفصال» عن «السيدة العجوز»
الرياضي
كييزا يقترب من «الانفصال» عن «السيدة العجوز»
اليوم 14:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©