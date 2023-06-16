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رئيس الدولة يوجِّه بتقديم 7.3 ملايين درهم لدعم بلدية الخليل الفلسطينية

رئيس الدولة يوجِّه بتقديم 7.3 ملايين درهم لدعم بلدية الخليل الفلسطينية
16 يونيو 2023 14:32

وجَّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتقديم مبلغ 7.3 ملايين درهم دعماً لبلدية مدينة الخليل الفلسطينية، في إطار الجهود الإنسانية التي تبذلها دولة الإمارات لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق.

وتنفِّذ دائرةُ البلديات والنقل – أبوظبي المبادرةَ بالتعاون مع نادي الصداقة الإماراتي – الفلسطيني.

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وعقدت دائرة البلديات والنقل اجتماعاً لبحث آلية تنفيذ المبادرة وتقديم الدعم، حضره معالي محمد علي الشرفا ، رئيس دائرة البلديات والنقل – أبوظبي، والوفد الفلسطيني الذي ضمَّ سعادة تيسير أبو سنينة، رئيس بلدية الخليل، وعمار الكرد، رئيس نادي الصداقة الإماراتي ـ الفلسطيني، وعدد من المسؤولين الفلسطينيين. وبحث الجانبان خلال اللقاء تعزيز آفاق التعاون المشترَك في مجال العمل البلدي.

ورحَّب معالي محمد علي الشرفا بالوفد الفلسطيني الشقيق، مؤكِّداً اهتمام دولة الإمارات بدعم الشعب الفلسطيني، والإسهام في تنمية مدينة الخليل، مشيراً إلى أنَّ دعمَ الأشقاء في فلسطين نابعٌ من مواقف الدولة الثابتة في مساندة الأشقاء، وتقديم مختلف أشكال الدعم لهم.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
فلسطين
رئيس الدولة
دائرة البلديات والنقل
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