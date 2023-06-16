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الإمارات

مندوب الصين لدى الأمم المتحدة يؤكد دعم بلاده للإمارات في استضافتها مؤتمر الأطراف COP28

شعار مؤتمر الأطراف COP28
16 يونيو 2023 14:26

أكد السفير تشانغ جون، المندوب الدائم للصين لدى الأمم المتحدة، دعم بلاده لدولة الإمارات العربية المتحدة في استضافتها مؤتمر الأطراف COP28 بنهاية العام الجاري في مدينة إكسبو دبي، إلى جانب دعمها للأمم المتحدة في أداء دور مهم في معالجة تغير المناخ.
وقال المندوب الدائم للصين لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي، إن انعقاد مؤتمر الأطراف COP28، برئاسة معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف COP28، سيحقق نتائج مهمة وإيجابية.
وأضاف أنه ينبغي أن يجمع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بين ولايته وجدول أعماله الحالي وموارده ووسائله ومراعاته للظروف والأولويات الخاصة بكل دولة، لتحليل أهمية المناخ بالنسبة للأمن، وينبغي أن يلتزم بنهج يركز على مواجهة التحديات وتحديد الأسباب الجذرية للمخاطر الأمنية، واقتراح حلول فعالة.

وقال إن عدم كفاية التمويل هو العائق الرئيسي لإدارة العمل المناخي العالمي، موضحاً أنه ينبغي على وكالات الأمم المتحدة أن تنشئ آلية رصد لتنفيذ التزامات التمويل المتعلق بالمناخ، وأن تشجع البلدان المتقدمة على تحويل الالتزامات إلى أفعال.

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وأشار إلى أن الحمائية الخضراء والجزاءات غير القانونية المفروضة من جانب واحد أصبحتا قيوداً تعيق تنمية البلدان النامية واستقرارها، لافتا إلى ضرورة أن يهتم مجلس الأمن بالمخاطر المناخية والأخرى الأمنية التي تنجم عنها، وأن يتخذ تدابير هادفة لدعم الإنصاف والعدالة. وأكد إصرار بلاده على المسار الصيني للتحديث الذي يتميز بالتعايش المتناغم بين الإنسان والطبيعة.
وقال إن الصين ستعمل مع جميع الأطراف على تعزيز نظام عادل ومنصف للإدارة البيئية العالمية من أجل تحقيق التعاون الذي يحقق المصلحة المشتركة للجميع.

المصدر: وام
الإمارات
COP28
المناخ
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