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«بلدية أبوظبي» تدعو المهندسين للتسجيل في منصة «تم»

«بلدية أبوظبي» تدعو المهندسين للتسجيل في منصة «تم»
16 يونيو 2023 11:39

دعت بلدية مدينة أبوظبي المهندسين العاملين في قطاع البناء والإنشاء للتسجيل في منصة "تم".

ونظمت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال قطاع تخطيط المدن- إدارة التصنيف وقيد المهن، عدداً من الورش التوعوية خلال الربع الثاني من العام الجاري 2023 عن نظام قيد المهندسين في منصة "تم"، والتي استهدفت المهندسين العاملين في إمارة أبوظبي والمعنيين في شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية الهندسية.

وهدفت الورش إلى توعية المهندسين العاملين في إمارة أبوظبي بكيفية التقديم على خدمات القيد في منصة "تم"، وعرض نماذج للمستندات المطلوب تقديمها في طلب القيد.

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وتناولت الورش آلية وخطوات التقديم على خدمات قيد المهندسين في منصة "تم"، موضحة أنه يتعين على المتقدم استيفاء المعايير الفنية المطلوبة، وهي الحصول على شهادة البكالوريوس في الهندسة مع إرفاق الشهادة المعادلة الصادرة من وزارة التعليم العالي في دولة الإمارات، واستيفاء متطلبات الخبرات العملية السابقة، كما يمكنه الاطلاع على الإجراءات والمتطلبات اللازمة لنظام قيد المهندسين في إمارة أبوظبي من خلال الموقع الرسمي لدائرة البلديات والنقل (https://pages.dmt.gov.ae/ar/dashboard) ،حيث تم تحديث أدلة المستخدمين لخدمات إدارة التصنيف وقيد المهن على الخدمات الإلكترونية بمنصة "تم".

وقام فريق ورش العمل بعرض مواد مرئية توضح الإجراءات والمتطلبات الخاصة بقيد المهندسين، كما تم شرح كيفية التقديم على خدمات قيد المهندسين من خلال منصة "تم"، وعرض نماذج للمستندات المطلوب تقديمها في طلب القيد، ومن ثم قام فريق العمل بالإجابة على الأسئلة والاستفسارات الواردة من قبل المشاركين.

 

 

المصدر: وام
بلدية أبوظبي
منصة تم
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