أمطار غزيرة ورياح قوية تضرب الساحل الباكستاني

ذكر مسؤولون أن أمطاراً غزيرة ورياحاً قوية ضربت المناطق الساحلية من باكستان، اليوم الجمعة، حيث ضرب إعصار، في بحر العرب، اليابسة في ولاية "جوجارات" الهندية المجاورة الليلة الماضية.

وأضاف المسؤولون أن أكثر من 100 ملليمتر من الأمطار سقطت، في غضون بضع ساعات، على بلدات "ثاتا" و"بادين" و"سجوال" الساحلية، في إقليم "السند" جنوب البلاد. وتسبب إعصار "بيبارجوي" في هبوب رياح بلغت سرعتها، 80 كيلومتراً في الساعة، على مناطق ساحلية، مما تسبب في وفاة شخص واحد على الأقل.

وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث إنه لحقت أضرار بعشرات المنازل، في بلدتي "ثاتا" و"سجوال".

وقالت وزيرة التغيير المناخي، شيري رحمان إنه لم يُعرف الحجم الدقيق للدمار. ونجت مدينة كراتشي، المدينة الساحلية الأكثر اكتظاظاً بالسكان في باكستان من هذا الدمار.

ومن المتوقع أن يضرب الإعصار باكستان في وقت تواجه فيه البلاد بالفعل مصاعب اقتصادية.