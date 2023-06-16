"الهلال الأحمر" يوزع "كسوة العيد" على 44 ألف مستفيد في المحافظات السورية

يواصل فريق الهلال الأحمر الإماراتي ضمن عملية "الفارس الشهم 2" التي أطلقتها قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، تنفيذ مبادرة "كسوة العيد" والتي تستهدف توزيع 11000 قسيمة شرائية على 44000 مستفيد سوري من الأسر المتضررة من الزلزال ومرضى السرطان في 4 محافظات سورية هي اللاذقية، حلب، حماة وحمص.

وتأتي المبادرة الإنسانية بالتعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري، سعياً لإدخال البهجة والسرور على قلوبهم، وحرصاً على توفير احتياجاتهم قبل حلول عيد الأضحى المبارك، وفي إطار جهود الإمارات الإنسانية والإغاثية المتواصلة للتخفيف عن معاناة الأسر المتضررة، بعد زلزال 6 فبراير الماضي والوقوف إلى جانب الأشقاء السوريين في ظروفهم الراهنة.

وقال فريق الهلال الأحمر الإماراتي، إنه جاري توزيع 4500 قسيمة شراء في محافظة حلب، و3500 في اللاذقية، و1500 في حمص، إضافة إلى 1500 قسيمة في حماة، وتبلغ قيمة كل قسيمة 500 ألف ليرة وتكفي لـ 4 أشخاص، ليصل مجموعها إلى 44000 مستفيد سوري.

من جهته أعرب المهندس خالد حبوباتي رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري عن شكره وتقديره، لما قدمه نظيره الإماراتي لدعم استجابة المنظمة لكارثة الزلزال ولتخفيف معاناة العائلات المتضررة، لافتاً إلى أن المبادرات الإماراتية تهدف إلى تخفيف الأعباء المادية عن الأسر بعد التجربة الإنسانية القاسية التي عاشوها جراء تداعيات أزمات إنسانية واقتصادية استمرت نحو 12 عاماً.

جدير بالذكر، أن "عملية الفارس الشهم 2 " أحد أهم صور دعم دولة الإمارات بتوجيهات القيادة الرشيدة للشعب السوري، تم خلالها تسيير 185 طائرة وثلاث سفن محملة بالمواد الغذائية الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك في إطار جهودها لتعزيز مرحلة التعافي لصالح الشعب السوري الشقيق.