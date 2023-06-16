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شخبوط بن نهيان يستقبل وفد جنوب أفريقيا المشارك في أعمال اللجنة المشتركة بين البلدين

شخبوط بن نهيان يستقبل وفد جنوب أفريقيا المشارك في أعمال اللجنة المشتركة بين البلدين
16 يونيو 2023 09:34

استقبل معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير دولة، كانديث ماشيغو دلاميني، نائبة وزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جمهورية جنوب أفريقيا والوفد المرافق لها، المشارك في أعمال الدورة الثالثة للجنة المشتركة بين دولة الإمارات وجنوب أفريقيا المنعقدة في مقر وزارة الخارجية في أبوظبي. وبحث الجانبان، أثناء الجلسة، تعزيز العلاقات بين البلدين، وسبل التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. وتؤكد هذه الجلسة المشتركة الروابط الراسخة بين البلدين الصديقين الممتدة منذ تأسيسها في مايو عام 1994 والتزامهما بتعزيزها. وقد شهد التبادل التجاري والشراكات المنعقدة بين البلدين نمواً ملحوظاً منذ تأسيس اللجنة المشتركة بين الإمارات وجنوب أفريقيا في أغسطس عام 2015، في شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما فيها القطاعان الاقتصادي والاستثماري.

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المصدر: وام
شخبوط بن نهيان
جنوب أفريقيا
الإمارات
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