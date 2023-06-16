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شخبوط بن نهيان يلتقي رئيس جزر القمر

شخبوط بن نهيان يلتقي رئيس جزر القمر
16 يونيو 2023 09:04

قام معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير دولة، بزيارة إلى جمهورية القمر المتحدة، التقى خلالها فخامة عثمان غزالي، رئيس جمهورية القمر المتحدة، حيث بحث الجانبان آفاق التعاون والفرص الاستثمارية المشتركة الواعدة التي تعزز اقتصاد البلدين وازدهارهما. وتناول الجانبان، خلال اللقاء، عدداً من المواضيع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، من ضمنها رئاسة جمهورية جزر القمر المتحدة الدورية للاتحاد الأفريقي هذا العام. وأبدى الطرفان تفاؤلهما تجاه ما سيخرج به مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغُير المناخ «COP28» الذي ستستضيفه دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي في نوفمبر المقبل، باعتباره فرصة محورية للتعاون من أجل التصدي للقضايا البيئية الملحة التي تواجه المجتمع الدولي. ‏وكان معالي الشيخ شخبوط بن نهيان، قد التقى في وقت سابق معالي ظاهر ذو الكمال، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالمغتربين في جمهورية القمر المتحدة، الذي رحّب بزيارة معاليه، وبحث معه سبل تطوير وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين. وتأتي زيارة الشيخ شخبوط بن نهيان إلى جزر القمر مؤخراً، ضمن جولة معاليه والوفد المرافق له، إلى عدد من دول القارة الأفريقية الشقيقة الصديقة بدأت بجمهورية موريشيوس، واختتمت بزيارة جمهورية القمر المتحدة.

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المصدر: وام
شخبوط بن نهيان
جزر القمر
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