اتفاقية بين الإمارات ومنظمة عالمية

أبوظبي (وام)

وقعت دولة الإمارات 12 يونيو الجاري مع المنظمة العالمية لصحة الحيوان، اتفاقية بشأن إنشاء مكتب للمنظمة في الدولة، وذلك في ديوان عام وزارة الخارجية بأبوظبي.

وقع الاتفاقية سلطان محمد الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، مع مونيك ايلوا، المدير العام للمنظمة العالمية لصحة الحيوان، بحضور ممثلين عن وزارة الخارجية، ووزارة التغير المناخي والبيئة، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان. وبموجب الاتفاقية، سيتم إنشاء المكتب التمثيلي للمنظمة في أبوظبي، وسيتمتع المكتب بالشخصية الاعتبارية لممارسة مهامه في دولة الإمارات.

وتمثل هذا الاتفاقية أهمية لدولة الإمارات في إطار جهودها بتوفير الأمن الغذائي، والمحافظة على صحة الحيوان من الأوبئة، وتسهيل دخولها إلى الدولة، حيث ستتضافر جهود المكتب مع وزارة التغير المناخي والبيئة والجهات المحلية الأخرى في الدولة ذات الصلة، ومن بينها هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، لمكافحة الأمراض الوبائية، ومنع انتشارها، وتعزيز الخدمات البيطرية وسلامة الأغذية.