سعود بن صقر: تعزيز التعاون الاقتصادي مع دول العالم

سانت بطرسبرغ (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حريصة على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع مختلف دول العالم، لضمان مستقبل مستدام ومزدهر للأجيال القادمة. جاء هذا خلال الكلمة التي ألقاها صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، في الجلسة الافتتاحية في «منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي 2023» الذي تشارك فيها الدولة ضيف شرف الدورة الحالية.

وقال سموه، في كلمته: «نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أشكر فخامة الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية والحكومة الروسية لدعوتهم الكريمة لدولة الإمارات للمشاركة في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، ضيف شرف الدورة الحالية». وأضاف صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، الذي يرأس وفد الدولة إلى المنتدى، أن وفداً كبيراً من دولة الإمارات يشارك في المنتدى، وكلنا أمل وثقة في أن تسهم هذه المشاركة في تطوير العلاقات والتعاون، وسنواصل في دولة الإمارات من خلال التعاون مع شركائنا الدوليين، العمل على بناء المستقبل الذي يقوم على العلوم والذكاء الاصطناعي والطاقة الخضراء والتكنولوجيا، وسنستفيد معاً من الفرص الموجودة خدمة لأهداف التنمية المستدامة. وأكد سموه: «إنه في ظل التحديات العالمية التي تتطلب مزيداً من التعاون والتكامل، خاصة في المجالات المتعلقة بالتغير المناخي والأمن الغذائي والاستدامة، وفي سياق الانتقال نحو اقتصاد قائم على المعرفة، تتضافر في بلدي دولة الإمارات الجهود الساعية إلى زيادة الازدهار، وتعميق الاستقرار، إضافة إلى تنويع الإيرادات والاستثمارات غير النفطية»، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تدخل عصراً جديداً من مسارها التنموي، ودورة جديدة من النمو الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.

ونوه سموه في كلمته إلى أن الإمارات ستستضيف خلال شهر نوفمبر من العام الجاري، مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» في مدينة إكسبو دبي، موضحاً أن الدولة تهدف من خلال استضافتها المؤتمر إلى تسريع العمل المناخي للوفاء بالالتزامات الدولية المتعلقة بالحد من الاحتباس الحراري، عبر تحفيز تنفيذ الالتزامات التي جرى إقرارها في «اتفاق باريس»، والعمل معاً لإيجاد الحلول التي تسهم في التغلب على التحديات، واغتنام الفرص لضمان مستقبل مستدام للأجيال الحالية والقادمة.

وأكد سموه ثقة الإمارات أن «COP28» سيكون واحداً من أهم الأحداث التي تستضيفها الدولة، فهو يوفر منصة للعمل جنباً إلى جنب لتحقيق الهدف العالمي، وتجسيد التعهدات المناخية، خاصة تلك التي جرى إقرارها للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى أقل من 1.5 درجة مئوية. وتوجه سموه في ختام كلمته بالشكر إلى روسيا الاتحادية لدعوتها دولة الإمارات للمشاركة في المنتدى، معرباً عن تطلعه إلى نتائج إيجابية للحوار المثمر.

ويرأس صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، وفد الدولة إلى منتدى «سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي 2023» الذي يقام خلال الفترة من 14 إلى 17 من شهر يونيو الجاري، فيما يضم الوفد ممثلي عدد من الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية وكبريات الشركات الوطنية في القطاعين العام والخاص.

وافتتح صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، جناح دولة الإمارات، المشارك في «منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي 2023». وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، في كلمة له، خلال افتتاحه الجناح، أن مشاركة دولة الإمارات في الدورة الحالية من المنتدى، تأتي انطلاقاً من حرصها على استشراف سبل جديدة لتعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع مختلف دول العالم. وأوضح سموه، أن جناح الدولة في هذا المنتدى، هو نموذج مصغر، ومثال على تجربة الدولة الرائدة في مجالات الاقتصاد والسياحة والثقافة والأعمال، إضافة إلى تجسيده ملامح هذه التجربة في الاستثمار الأمثل في الموارد المتاحة، وأهمها الموارد البشرية.

وقال سموه، إن الإنسان أساس التنمية المستدامة، وسعادته ورفاهيته هي الهدف الأسمى لدينا.

وأضاف سموه: «نفخر في الإمارات بأن تجربتنا لا تقاس بالزمن بل بالإنجاز، فثقافة عملنا هي النوع وليس الكم.. التميز والابتكار مع الحفاظ على القيم والهوية». وقال سموه: «إننا في دولة الإمارات نتطلع من خلال هذه المشاركة إلى التعريف بحجم الفرص الاستثمارية الكبيرة لدينا في مختلف القطاعات، بجانب تبادل الخبرات والمعارف، والاطلاع على التجارب الاقتصادية الناجحة للدول المشاركة لبحث إمكانيات بناء شراكات اقتصادية مثمرة وبناءة». حضر الافتتاح معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة والشباب، ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، والدكتور محمد أحمد الجابر، سفير الدولة لدى جمهورية روسيا الاتحادية، وأعضاء الوفد الإماراتي المرافق لسموه، وعدد من المسؤولين. وقام صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عقب الافتتاح، بجولة في الجناح، واستمع من القائمين عليه إلى شرح مفصل حول الفرص الاستثمارية الواعدة، وبيئة الأعمال الجاذبة في دولة الإمارات. كما تجول سموه في معرض المنتدى، وزار بعض الأجنحة المشاركة في المنتدى.

علاقات ثنائية

رحب معالي دينيس مانتوروف، نائب رئيس الوزراء، وزير الصناعة والتجارة في جمهورية روسيا الاتحادية، في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح جناح الإمارات في المنتدى الاقتصادي، بمشاركة الدولة في الدورة الحالية للمنتدى بصفتها ضيف شرف، مشيداً بالعلاقات الثنائية وحجم التعاون الاقتصادي بين البلدين. وقال إن جناح الإمارات يمثل صورة حقيقية لتطور الدولة وتقدمها في شتى المجالات.