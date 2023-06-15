ريم الهاشمي تبحث تعزيز العلاقات مع الأرجنتين

بوينس آيرس (وام)

ترأست معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وفد دولة الإمارات رفيع المستوى إلى جمهورية الأرجنتين مؤخراً، بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

كان في استقبال وفد الدولة، معالي سانتياغو كافييرو، وزير الخارجية والتجارة الدولية والعبادة في الأرجنتين. وناقش الجانبان، خلال الاجتماع، سبل تعزيز التبادل الاقتصادي، وتعزيز التعاون في القطاعات الرئيسية مثل الأمن الغذائي والطاقة المتجددة والتكنولوجيا.

وفي إطار تسليط الضوء على أهمية العلاقات الاقتصادية، انعقد منتدى الأعمال الإماراتي الأرجنتيني، ما يوفر منصة للشركات الإماراتية مثل مبادلة وهيئة أبوظبي للاستثمار (ADIA) لاستكشاف الفرص التجارية، وإقامة شراكات جديدة مع الشركات في الأرجنتين. وألقت معالي الهاشمي كلمة افتتاحية شددت فيها على إمكانات النمو المتبادل والاستثمار بين البلدين. وناقش وفد دولة الإمارات أيضاً مع معالي فابيولا يانيز، السيدة الأولى للأرجنتين، الجهود الإنسانية لدولة الإمارات في أميركا اللاتينية. كما تطرقت المحادثات إلى تأثير تغير المناخ على الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع، والسبل التي يمكن من خلالها لكل من دولة الإمارات والأرجنتين المشاركة في مواجهة التحديات العالمية، وبشكل خاص تلك المتعلقة بتمكين الشباب.

وحضرت معالي ريم الهاشمي اجتماعاً استضافه أناهي كوستا، رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية - الأرجنتينية، حيث جدّد الجانبان تأكيد التزامهما بتعميق العلاقات الثنائية في شتى المجالات، بما في ذلك المستوى البرلماني.

إلى ذلك، شاركت معالي الهاشمي في حلقة نقاشية في المعهد الوطني للخدمة الخارجية، وتحدثت إلى الدبلوماسيين والباحثين عن السياسة الخارجية لدولة الإمارات القائمة على نهج الحوار، وبناء الجسور والتعاون.

والتقت معاليها مع سيسيليا نيكوليني، وزيرة الدولة للتغير المناخي والتنمية المستدامة والابتكار، وسلّطت الضوء خلال المحادثات على التزام دولة الإمارات بالاستدامة والطاقة المتجددة.

وناقشت معاليها رئاسة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي ستستضيفه مدينة إكسبو دبي في نوفمبر. وإدراكاً لأهمية العمل الجماعي بشأن تغير المناخ، بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الاستدامة على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف.

3 مذكرات تفاهم

التقت معالي الهاشمي مع معالي كريستينا دي كيرشنر، نائبة رئيس الأرجنتين، رئيسة مجلس الشيوخ، والتي أشادت بالزيارة الرسمية التي قامت بها إلى دولة الإمارات في عام 2013. وخلال الزيارة، وقّعت دولة الإمارات والأرجنتين ثلاث مذكرات تفاهم حول التعاون الفني، وفي مجال الأمن الغذائي، وإطار عمل للتعاون في المجال النقدي.