هزاع بن زايد: الإمارات تُحوِّل قيم التسامح لثقافة مستدامة

أبوظبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تنشر قيم التسامح والسلام، وتحولها لخطط عمل راسخة وثقافة مستدامة، مشيداً بقرار مجلس الأمن التاريخي، والذي أقر للمرة الأولى بأن خطاب الكراهية والتطرف يؤدي إلى تصاعد النزاعات في العالم.

وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان في تغريدة على حسابه الرسمي على «تويتر» أمس: «مجلس الأمن يعتمد قراراً تاريخياً شاركت في صياغته الإمارات والمملكة المتحدة، وأقر للمرة الأولى بأن خطاب الكراهية والتطرف يؤدي إلى تصاعد النزاعات في العالم.. الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن زايد تنشر قيم التسامح والسلام وتحولها خطط عمل راسخة وثقافة مستدامة».