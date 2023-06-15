«الخارجية» تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفراء إيران وبنما وأنغولا

أبوظبي (وام)

تسلّم خالد عبدالله بالهول، وكيل وزارة الخارجية، نسخة من أوراق اعتماد، رضا عامري، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الدولة في ديوان عام الوزارة.

وتمنّى الوكيل، للسفير التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلاده.

من جانبه، أعرب السفير الإيراني الجديد، عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة في ظلّ السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».

كما تسلّم سيف عبدالله الشامسي، وكيل وزارة مساعد لشؤون المراسم في وزارة الخارجية نسخة من أوراق اعتماد خوليو بيلارمينو غومز ماياتو، سفير جمهورية أنغولا لدى الدولة في ديوان عام الوزارة.

وتمنّى وكيل الوزارة المساعد للسفير التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلاده.

من جانبه، أعرب سفير جمهورية أنغولا الجديد عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة في ظلّ السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».

وتسلّم سيف عبدالله الشامسي، وكيل وزارة مساعد لشؤون المراسم في وزارة الخارجية نسخة من أوراق اعتماد ربيكا شارونا بيرز سيرفانتس، سفيرة جمهورية بنما لدى الدولة في ديوان عام الوزارة.

وتمنّى وكيل الوزارة المساعد للسفيرة التوفيق والنجاح في أداء مهام عملها بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلادها. من جانبها، أعربت سفيرة جمهورية بنما الجديدة عن سعادتها بتمثيل بلادها لدى دولة الإمارات لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة في ظلّ السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».