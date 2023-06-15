الطموح والريادة ضمن «كفاءات إماراتية» برأس الخيمة

رأس الخيمة (وام)

نظمت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية برأس الخيمة، جلسة حوارية ملهمة ضمن سلسلة برنامج «كفاءات إماراتية» بعنوان «طموح وريادة»، استضافت الدكتورة المهندسة سعاد الشامسي، أول مهندسة طيران إماراتية وروائية.

وتحدثت الدكتورة سعاد الشامسي، خلال الجلسة التي أدارها الإعلامي يوسف الحمادي، معد ومقدم برامج في هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، عن رحلتها كأول مهندسة طيران إماراتية، وكيف تمكنت من تحقيق أحلامها في مجال يعتبر تقليدياً للرجال وتحدياً للعديد من النساء.

وأكدت أهمية الدعم الأسري في تحقيق أحلامها في دراسة مجال هندسة الطيران، وتحدثت عن التحديات التي واجهتها كامرأة في هذا المجال، مشددة على أهمية توفير الفرص والدعم للنساء الإماراتيات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة، خاصة أن المرأة لديها القدرات والمواهب اللازمة للمساهمة بشكل كبير في تحقيق النجاح.

وتحدثت الدكتورة الشامسي عن روايتها «زهرة السوسن» التي تستند إلى قصة حقيقية، في حين تمزج روايتها الأخرى «أمنيتي أن أقتل رجلاً» بين الواقع والخيال، مؤكدة أهمية قرب الكاتب من الواقع ليصل إلى القراء بصدق وصدى أكبر.

من جانبه، أكد خلف سالم بن عنبر، مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، أن للمرأة الإماراتية مكانة مرموقة وحيوية في مسيرة التنمية الشاملة لدولة الإمارات، وأن إسهاماتها وإنجازاتها الرائدة واضحة في مختلف المجالات.